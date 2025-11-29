Ένα τρομερό σκηνικό έγινε πριν Γαλλία καθώς ο Κοφί Κουαό της Ρεν δεν ήταν βασικός και επέλεξε να κάτσει πάνω στην μπάλα και να μην κάνει προθέρμανση με τους αναπληρωματικούς.

Τα πράγματα στη Μετς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο καθώς οι νεοφώτιστοι δεν έχουν ξεκινήσει τη σεζόν όπως θα ήθελαν αφού μετά από 14 αγωνιστικές, μετρούν μόλις 11 βαθμούς με τελευταίο ματς την εντός έδρας ήττα από τη Ρεν (0-1).

Φυσικά, το αποτέλεσμα ήταν το λιγότερο καθώς πριν το παιχνίδι, άπαντες έγιναν θεατές ενός απίστευτου σκηνικού. Ο Λε Μινιάν αποφάσισε να αφήσει για πρώτη φορά φέτος στον πάγκο τον Κοφί Κουαό για να χρησιμοποιήσει τον Τσιταϊσβίλι ως δεξιό φουλ μπακ.

Αυτή η απόφαση έκανε έξαλλο τον 26χρονο αμυντικό, ο οποίος στην προθέρμανση πριν την έναρξη του ματς, αντί να ενσωματωθεί με τους συμπαίκτες του που θα ήταν επίσης στον πάγκο, αποφάσισε να κάτσει πάνω σε μία μπάλα και να μην κάνει τίποτα.

Τα μέλη του τεχνικού τιμ προσπάθησαν να τον μεταπείσουν αλλά εκείνος φαινόταν σίγουρος για αυτό που έκανε και δεν σηκώθηκε ποτέ για να ακολουθήσει τις οδηγίες των κόουτς. Φυσικά, ο Λε Μινάν δεν τον χρησιμοποίησε ούτε λεπτό στο συγκεκριμένο ματς και φυσικά το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να λυθεί εσωτερικά στον σύλλογο.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής ακραίος μπακ μετράει φέτος 13 συμμετοχές με απολογισμό μία ασίστ ενώ από το 2022 όταν και αποκτήθηκε από τη Βιζέλα, έχει στο ενεργητικό του 98 ματς με 1 τέρμα και 7 ασίστ.