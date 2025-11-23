Η Λιλ έκαμψε την αντίσταση της Παρί FC, επικράτησε 4-2 και επανήλθε στην τετράδα της Ligue 1. Νέα γκέλα για τη Λιόν με την ουραγό Οσέρ.

Δυσκολεύτηκε η Λιλ, αλλά πήρε τη νίκη απέναντι στην Παρί FC την οποία κατάφερε να «λυγίσει» με 4-2 και να πατήσει ξανά στην 4η θέση της Ligue 1.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11', με τη Λιλ να βρίσκει λύσεις στο πρόσωπο του «αγέραστου» Ολιβιέ Ζιρού που ξαναβρήκε την επαφή του με τα δίχτυα μετά από δύο μήνες . Ο πρώην Γάλλος διεθνής ισοφάρισε στο 40' με ωραίο σουτ στην κίνηση προτού κάνει την ανατροπή στο 77' με πέναλτι. Η Λιλ έφτασε στο 3-1 με τον Μαντί (80'), η Παρί μείωσε αγχώνοντας προσωρινά τους Λιλουά που σκόραραν ξανά για το τελικό 4-2 με το πέναλτι του Μπρόχολμ στις καθυστερήσεις. Η Λιόν έμεινε για τέταρτο σερί ματς χωρίς νίκη, μετά το ισόπαλο 0-0 στην έδρα της ουραγού της κατηγορίας Οσέρ και βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκής τροχιάς.

Τα αποτελέσματα (23/11)

Λιλ - Παρί FC 4-2

Οσέρ - Λιόν 0-0

Μπρεστ - Μετς 3-2

Ναντ - Λοριάν 1-1

Τουλούζ - Ανζέ 0-1