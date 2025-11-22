Πογκμπά: Πάτησε ξανά χορτάρι με τη Μονακό μετά από δυο χρόνια στον «πάγο»!
Ήταν Σεπτέμβριος του 2023 όταν αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επαγγελματικό αγώνα. Έκτοτε τράβηξε τον δικό του Γολγοθά. Ένα θετικό δείγμα σε έλεγχο ντόπινγκ τον συμπεριέλαβε στη μαύρη λίστα και ο πέλεκυς ήταν βαρύς. 18 μήνες αποκλεισμός από το ποδόσφαιρο, σαν ένα πρελούδιο απόσυρσης.
Δύο χρόνια αργότερα ωστόσο ο Πολ Πογκμπά επέστρεψε ξανά στο ποδόσφαιρο. Στα 32 του χρόνια ο Γάλλος μέσος υπέγραψε το καλοκαίρι στη Μονακό που του έδωσε μια νέα ευκαιρία και του χάρισε τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά εδώ και 26 μήνες. Ο Πογκμπά συγκεκριμένα πέρασε στο 85΄του αγώνα απέναντι στη Ρεν με το σκορ 4-0 υπέρ της τελευταίας κι επισφράγισε τη μεγάλη επιστροφή.
Το περιβόητο «Pogback» που κυριάρχησε στους τίτλους των ξένων μέσων πήρε σάρκα και οστά μετά από 811 μέρες αποχής του Γάλλου μέσου από το ποδόσφαιρο, το οποίο τον υποδέχθηκε και πάλι πίσω μετά το σοβαρό παραστράτημα ως παίκτης της Γιουβέντους.
811 days later… Paul Pogba is back playing football 🤩 pic.twitter.com/YURH02Zk45— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 22, 2025
