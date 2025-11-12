Η επαναστατική μέθοδος του Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν: Στο πρώτο ημίχρονο δεν βρίσκεται στον πάγκο

Είσαι δημοσιογράφος και ξαφνικά βλέπεις δίπλα σου τον άνθρωπο που οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στο πρώτο Champions League της ιστορίας της. Μία πρωτοποριακή κίνηση από τον Λουίς Ενρίκε που συνηθίζει να κάθεται στα δημοσιογραφικά στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων και το Gazzetta σας εξηγεί το γιατί.

«Το έχω δει που το κάνουν προπονητές του ράγκμπι», ήταν εξήγηση του Λουίς Ενρίκε όταν τον ρώτησαν για κάτι που δεν το συναντάς και κάθε μέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να έχει πάρει θέση στα δημοσιογραφικά και όχι στην άκρη του πάγκου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν στη φετινή σεζόν.

Έγινε μία φορά, έγινε δύο φορές και πλέον καθιερώθηκε από τον Ισπανό προπονητή σε κάθε εντός έδρας της ομάδας του, να βρίσκεται ανάμεσα στους δημοσιογράφος στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και να κατεβαίνει στον πάγκο στο δεύτερο μέρος. Τα ερωτηματικά ήταν πολλά και σίγουρα δεν το κάνει επειδή θέλει να βλέπει από τη ματιά των δημοσιογράφων.

Το Gazzetta σας εξηγεί τι υπάρχει πίσω από την ιδιαίτερη τεχνική του έμπειρου κόουτς για να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι αλλά και τον άνθρωπο που αποτελεί τα μάτια και το στόμα του κατά τη διάρκεια που εκείνος είναι στα δημοσιογραφικά γραφεία.

Η ιδέα ήρθε από το... ράγκμπι

«Εδώ και αρκετό καιρό, παρακολουθώ προπονητές ράγκμπι που αναλύουν αγώνες από μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία. Μου αρέσει η δυνατότητα να επιδιώκω αυτή τη βελτίωση. Ήθελα να παρακολουθώ το πρώτο ημίχρονο από τις κερκίδες και είναι υπέροχο. Είναι διαφορετικό. Μπορώ να ελέγξω τα πάντα».

Αυτή ήταν η απάντηση του για το πώς είχε σκεφτεί τον συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης ενός αγώνα. Ο Λουίς Ενρίκε είναι ένας άνθρωπος που πάντα σκέφτεται out of the box που λέμε. Βλέποντας τη συγκεκριμένη τακτική σε έναν αγώνα ράγκμπι, αποφάσισε να μεταβιβάσει την ιδέα στο ποδόσφαιρο και να την καθιερώσει σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τι είναι αυτό που κάνει ο κάτοχος του πρώτου Champions League στην ιστορία των Γάλλων; Ανεβαίνει στα δημοσιογραφικά γραφεία του «Parc de Princes» πριν την έναρξη του αγώνα, κάθεται με τον υπολογιστή του και φοράει ακουστικά και μικρόφωνο ώστε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να έχει συνεχή επαφή με τους συνεργάτες του.

Στο ημίχρονο κατεβαίνει και πηγαίνει στα αποδυτήρια ώστε να μιλήσει με τους παίκτες και στη συνέχεια βγαίνει μαζί τους στον αγωνιστικό χώρο, παρακολουθώντας το παιχνίδι από την άκρη του πάγκου.

Ανάλυση από ψηλά και με πιο καθαρό μυαλό

«Είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή που θα χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Μετά από αυτό, μπορείτε να κάνετε την ομιλία στο ημίχρονο, επειδή έχετε δει απόλυτα ποιος έπαιξε καλά στο γήπεδο. Έχουμε πολλές άμεσες πληροφορίες». Αυτή ήταν η συνέχεια των παραπάνω δηλώσεων, με τον Ισπανό κόουτς να εξηγεί τα πλεονεκτήματα που έχει μία τέτοια οπτική.

Η αλήθεια είναι πως ο Ενρίκε έχει πολύ πιο καθαρή εικόνα από ψηλά και μακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Από τη μία γιατί έχει συνεχώς τον υπολογιστή του μαζί και μπορεί να αναλύσει το κάθε τι σε real time και παράλληλα αντιλαμβάνεται καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του αλλά και του αντιπάλου.

Αντιθέτως, κοντά στον πάγκο, είναι λογικό η πίεση και οι παλμοί να είναι υψηλότεροι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκάθαρα ορισμένες στιγμές του αγώνα. Έτσι, κατεβαίνοντας στο ημίχρονο, έχει καταστρώσει στο μυαλό του όλα όσα πρέπει να πει και να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του πριν βγουν για το δεύτερο 45λεπτο.

Πρόσωπο- «κλειδί» ο Ράφελ Πολ!

Όλα καλα μέχρι εδώ. Όμως ποιος είναι ο άνθρωπος που «υιοθετεί» το στόμα και τα μάτια του Λουίς Ενρίκε; Ο λόγος για τον 38χρονος βοηθό του Ισπανού προπονητή, Ράφελ Πολ. Πρόκειται για τον πιστό... στρατιώτη του 55χρονου τεχνικού, καθώς είναι στο πλάι του από το 2011, όταν ήταν ακόμη στη Ρόμα.

Τότε, ο 27χρονος Πολ είχε μπει στο τιμ ως προπονητής φυσικής κατάστασης και τον ακολούθησε σε όλους τους ποδοσφαιρικούς σταθμούς του μέχρι τώρα όπως η Θέλτα, η Μπαρτσελόνα, η Εθνική Ισπανίας και τώρα η Παρί Σεν Ζερμέν. Στους «Ριόχας» μάλιστα αναβαθμίστηκε σε βοηθό του 55χρονου κόουτς ενώ έχει συνεργαστεί με τον Χουάν Κάρλος Ονζούε στη Θέλτα και τον Ρόμπερτ Μορένο στην Ισπανία, όταν ο Ενρίκε είχε αποφασίσει να μείνει μακριά από τους πάγκους μετά τον θάνατο της κόρης του, Ξάνα.

Ποιος είναι λοιπόν, ο ρόλος του Πολ; Είναι εκείνος που δίνει οδηγίες στους παίκτες με βάση τα όσα βλέπει και λέει ο Ενρίκε από ψηλά. Παράλληλα εφαρμόζει τις αλλαγές στο πλάνο και την τακτική της Παρί ανάλογα με την έκβαση του ματς, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του συμπατριώτη του.

Την ίδια στιγμή, μεταφέρει στον Ενρίκε αυτά που βλέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ώστε ο 55χρονος προπονητής να έχει πλήρη εικόνα τόσο από ψηλά όσο και μέσα από το γήπεδο.

Οπότε, σκέψου να είσαι δημοσιογράφος και ξαφνικά να βλέπεις δίπλα σου τον προπονητή της ομάδας του. Κάτι τέτοιο έζησαν οι ρεπόρτερ της Παρί Σεν Ζερμέν και συνεχίζουν να το παρακολουθούν σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, κάνοντας τον Λουίς Ενρίκε να ξεχωρίσει για ακόμα έναν λόγο ως κόουτς.