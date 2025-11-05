Ενρίκε: «Δεν ψάχνω για δικαιολογίες, είναι δική μας ευθύνη να τα πάμε καλύτερα»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του από τη Μπάγερν Μονάχου για τα λάθη των παικτών του που «χάρισαν» τη νίκη στους Βαυαρούς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (04/11) τη Μπάγερν Μονάχου στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και γνώρισε την ήττα με 1-2, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο μέρος, αφού ο Λούις Ντίαζ, σκόρερ των δύο τερμάτων για τους Βαυαρούς, αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, στη συνέντευξη Τύπου μετα τη λήξη της αναμέτρησης αναφέρθηκε στα ατομικά λάθη των παικτών του και στα «δώρα» που έκαναν στους Γερμανούς, τα οποία τους βοήθησαν να πάρουν τη νίκη.

«Στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτεροι από εμάς. Δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες και τους κάναμε μερικά μεγάλα δώρα. Όταν κάνεις τέτοια δώρα σε παίκτες σαν κι αυτούς, είναι φυσιολογικό να χάσεις τον αγώνα, θα μπορούσαμε ακόμη και να είχαμε δεχτεί περισσότερα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια κάναμε καλή δουλειά και θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει την ισοπαλία, κυρίως γιατί αγωνιζόμασταν για 45 λεπτά με παίκτη παραπάνω, αλλά...»

Ο Ισπανός τεχνικός, μίλησε επίσης και για τα προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπωρούν την ομάδα του, καθώς εκτός από τους Ντεζίρ Ντουέ, Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, Ζοάο Νέβες και Φαμπιάν Ρουίζ από το χθεσινό παιχνίδι αποχώρησαν τραυματίες και ο Ντεμπελέ με τον Χακίμι.

«Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι αύριο μετά τις εξετάσεις για να δούμε τη κατάσταση και των δυο. Ο τραυματισμός του Ουσμάν δεν έχει καμία σχέση με τον προηγούμενο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ένα άθλημα επαφής. Είναι άτυχο, γιατί είναι περίπλοκο για τον παίκτη (τον Χακίμι), αλλά συμβαίνουν τέτοια πράγματα όπως συνέβη και στον Τζαμάλ Μουσιάλα (τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων)».

«Δεν θυμάμαι πάντως ούτε έναν αγώνα φέτος στον οποίο να είχα όλη την ομάδα διαθέσιμη. Πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες, είναι δική μας ευθύνη να τα πάμε καλύτερα. Είμαι ήρεμος και σίγουρος ότι θα ανακτήσουμε τους παίκτες μας και το επίπεδό μας. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας και δε ξέρουμε αν αυτή η ήττα θα μας στοιχίσει».

Το χθεσινό αυτό αποτέλεσμα έφερε την Μπάγερν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Champions League με 12 βαθμούς, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9. Οι Βαυαροί μετά τη νίκη τους αυτή έχουν καταφέρει να κάνουν το απόλυτο 15/15 σε όλες τις διοργανώσεις και είναι η μοναδική ομάδα στη Ευρώπη που παραμένει αήττητη.

Σε ερώτηση πάντως του δημοσιογράφου προς τον Ενρίκε, για το αν η Μπάγερν Μονάχου είναι αυτή τη στιγμή μία από τις κορυφαίες ομάδες στη Ευρώπη, εκείνος απάντησε ότι: «Δεν ξέρω και δε έχει σημασία. Θα τους δούμε πως θα παίζουν το Φεβρουάριο, τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο».