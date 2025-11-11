Ο Σεβαλιέ κατακεραυνώνει τα γαλλικά μέσα: «Προσπαθήσατε να με παρουσιάσετε ως φασίστα»

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Λούκας Σεβαλιέ, «ξέσπασε« δημόσια κατά όσων εκείνων τον κατηγόρησαν ότι είναι ακροδεξιός.

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Λούκας Σεβαλιέ, βρίσκεται στο επίκεντρο μίας διαμάχης που έχει ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού. Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός κίπερ έκανε «like» σε μια ανάρτηση στο Instagram που περιείχε σχόλια από τον Ζυλιέν Ομπέρ, βουλευτή του δεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικανών. Στην ανάρτηση, του αυτή ο Ομπέρ εξήγησε ότι, σε έναν υποθετικό επαναληπτικό γύρο εκλογών εναντίον του αριστερού κόμματος «La France Insoumise» (η Ανυπότακτη Γαλλία), θα ψήφιζε τον Εθνικό Συναγερμό, το ακροδεξιό-φασιστικό κόμμα με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν.

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα τοπικά μίντια έσπευσαν να τον συνδέσουν με την ακροδεξιά, πράγμα το οποίο προκάλεσε ένα κύμα σχολίων και επικρίσεων. Με απάντηση του, ο Σεβαλιέ ξεκαθάρισε δημόσια τη θέση του. Σε δήλωση που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι το «like» ήταν «μια ασυνείδητη ενέργεια» και ότι οι προσωπικές του αξίες δεν ευθυγραμμίζονται με εκείνες που του αποδίδονται.

Η δήλωση του Chevalier στο Instagram:

Γεια σε όλους. Είδα τι ειπώθηκε για μένα χθες το βράδυ σχετικά με το ότι έκανα like σε μια ανάρτηση στο Instagram με πολιτικό προσανατολισμό που προφανώς δεν συμμερίζομαι. Δεν προσπαθώ να σας πείσω, αλλά είναι ατυχές να ξέρω ότι, ενώ κάνεις κύλιση στην οθόνη σου και κάνεις like κατά λάθος σε μια ανάρτηση, μετά όταν ξυπνάς από τον υπνάκο σου για να προετοιμαστείς για το παιχνίδι, βρίσκεις την εικόνα σου παντού λόγω μιας τυχαίας ενέργειας. Με ενοχλεί.

Δεν είμαι εδώ για να καυχηθώ για την εκπαίδευσή μου και τις πολιτικές μου απόψεις, γιατί πάνω απ' όλα είμαι ποδοσφαιριστής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι είμαι ένα άτομο που έχει μεγαλώσει με αξίες και σεβασμό από τους γονείς και την οικογένειά μου και ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να σκεφτεί τέτοια πράγματα.

Αλλά η ζημιά έχει ήδη γίνει και τα πράγματα έχουν στραφεί εναντίον μου. Προσπάθησαν να με παρουσιάσουν ως φασίστα και δεν έχουν στοχεύσει μόνο εμένα, αλλά ολόκληρη την οικογένειά μου.

Δεν θα έπαιζα ποτέ τον ρόλο του θύματος, αλλά τα όρια έχουν ξεπεραστεί, κατά πολύ. Επιπλέον, κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός για να υποβαθμίσουν τα μέτρια αθλητικά μου αποτελέσματα, ενώ δεν έχουν ιδέα για τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι οι ίδιοι από την αρχή και το απολαμβάνουν. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε, γιατί, πάνω απ' όλα, εγώ είμαι αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων. Πάντα προσπαθούσα να είμαι καλός άνθρωπος στην καθημερινότητά μου και στο γήπεδο, και συνεχίζω να προσπαθώ.

Συνήθως δεν παρεμβαίνω, αλλά σήμερα ήταν απαραίτητο να το κάνω, επειδή ο κόσμος στον οποίο ζούμε τείνει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Ποτέ δεν πίστευα ότι μια μέρα θα έπρεπε να εξηγήσω ένα τόσο τρελό θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να προσέχετε τον εαυτό σας, είναι πολύ σημαντικό. Η πανδημία είναι απόδειξη αυτού. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι, μέσα σε όλη αυτή την αρνητικότητα, υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν κατανόηση, είναι στοχαστικοί, σέβονται και είναι παθιασμένοι.

Lucas Chevalier a tenu à communiquer cette nuit sur cette histoire de like d’une publication politique sur Instagram. pic.twitter.com/ZeypChCFOK November 10, 2025

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ομπέρ, υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή , καταγγέλλοντας τη κριτική που δέχτηκε, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες εναντίον του ως «επιθέσεις» και θεώρησε «ανησυχητικό» το γεγονός ότι το 2025 εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται υποχρεωμένοι να κρύβουν τις πολιτικές τους απόψεις.

«Το έγκλημα της γνώμης είναι χαρακτηριστικό των φασιστικών ή σταλινικών δικτατοριών», υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών στον λογαριασμό του στο «Χ», συμπληρώνοντας ότι: «Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σήμερα στη Γαλλία, μία δημοκρατία, ένας νεαρός αθλητής αναγκάζεται να αποκρύπτει τις πολιτικές του απόψεις»