Η Ρεν με γκολ στο φινάλε κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της νεοφώτιστης Παρί με 1-0 κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Ligue 1.

Ολόκληρο τον Οκτώβριο δεν είχε νίκη, αλλά ο Νοέμβριος της φέρθηκε με μεγαλύτερη χάρη. Με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ρεν κατάφερε να λυγίσει την αξιόμαχη Παρί στο Παρίσι και να πανηγυρίσει τη νίκη με 1-0 που την έστειλε προσωρινά στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Το κρίσιμο γκολ που σημάδεψε την απόδραση των φιλοξενούμενων σημείωσε ο Εμπολό στο 81΄για να υπογράψει την αναμέτρηση.

