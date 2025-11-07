Παρί - Ρεν 0-1: «Απόδραση» κι επιστροφή στα τρίποντα
Ολόκληρο τον Οκτώβριο δεν είχε νίκη, αλλά ο Νοέμβριος της φέρθηκε με μεγαλύτερη χάρη. Με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ρεν κατάφερε να λυγίσει την αξιόμαχη Παρί στο Παρίσι και να πανηγυρίσει τη νίκη με 1-0 που την έστειλε προσωρινά στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Το κρίσιμο γκολ που σημάδεψε την απόδραση των φιλοξενούμενων σημείωσε ο Εμπολό στο 81΄για να υπογράψει την αναμέτρηση.
