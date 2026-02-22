Ουκιτζά: «Ο Μπαπέ όταν κερδίζει σου ζητάει συγγνώμη και όταν χάνει σε προσβάλει άσχημα»
Ο Αλεξάντρ Ουκίντζα, ο οποίος αγωνιζόταν επί δέκα χρόνια στη Ligue 1 με τις φανέλες των Στρασβούργο και Μετς αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του κάποια αρνητικά περιστατικά με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Μπαπέ, όταν ακόμη εκείνος ήταν παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν.
Πιο συγκεκριμένα, προσκεκλημένος την προηγούμενη εβδομάδα σε μια εκπομπή του streamer Flodas, ο 37χρόνος τερματοφύλακας αποκάλεσε τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης υποκριτή, καθώς όποτε η ομάδα του κέρδιζε συμπεριφερόταν πολύ ευγενικά, αλλά όταν έχανε ή έπαιζε άσχημα...άλλαζε εντελώς.
Σύμφωνα με τον Αλγερινό λοιπόν, η συμπεριφορά του Γάλλου εξαρτόταν σε μεγάλο βαθμό από το σκορ της εκάστοτε αναμέτρησης: «Αν κέρδιζαν με 1-0, 2-1 ή 3-0, σε σήκωνε από το έδαφος λέγοντας σου "Συγγνώμη, συγγνώμη, λυπάμαι", σου έσφιγγε το χέρι και συνέχιζε το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, μόλις ένιωθε ότι τον προκαλούν, ότι δεν κάνει καλό παιχνίδι ή όταν η Παρί Σεν Ζερμέν έχανε, άρχιζε να σε προσβάλλει, λέγοντάς σου να πας στην κόλαση», αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Ακόμη, ο διεθνής κίπερ θυμήθηκε έναν αγώνα που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021, κατά τον οποίο οι εντάσεις μεταξύ των δύο παικτών κλιμακώθηκαν σημαντικά. Όλα προήλθαν από μια προσπάθεια του Μπαπέ, ο οποίος προσπάθησε να σκοράρει αντί να τηρήσει το fair play και να πασάρει πίσω στη Μετς, αφού οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές είχαν βγάλει σκόπιμα τη μπάλα εκτός παιχνιδιού, ώστε να μπεί το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο και να περιποιηθεί έναν παίκτη των Παριζιάνων που χρειαζόταν φροντίδα.
«Του είπα: "Είσαι τρελός; Τι κάνεις;". Μου είπε: "Σκ@σε, μικρέ παίκτη" και τότε είπα απο μέσα μου: "Ηρέμησε ηρέμησε, αλλιώς θα πάρεις κόκκινη κάρτα και όλοι μετά θα κατηγορούν εσένα"».
Ο Ουκίτζα, ο οποίος τώρα αγωνίζεται στην ΙΜΤ Βελιγραδίου στη Σερβία, αναφέρθηκε επιπλέον σε μια πρόκληση που σημειώθηκε στο τέλος αυτού του επεισοδιακού παιχνιδιού, που η Παρί κέρδισε στις καθυστερήσεις (2-1).
Αναλυτικότερα, λίγο αφότου ο Χακίμι πέτυχε το καθοριστικό γκολ της βραδιάς, ο Μπαπέ γύρισε στον αντίπαλο τερματοφύλακα και άρχισε να τον προσβάλει: «Μου είπε "Πήγαινε να γ@μ@@εις τη μητέρα σου, μ@ρ@ π@@τ@@α". Τότε του είπα ότι είμαι σαν χειροβομβίδα και αν έβγαζε το σφιγκτήρα, θα εκραγώ. Τα έχασα. Ήταν σαν να μην βρισκόμουν σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά σε ρινγκ του μποξ. Τα έχασα εντελώς και τότε του απάντησα: "Άκουσε τον εαυτό σου, συμπεριφέρεσαι σαν ο τέλειος γαμπρός μπροστά στις κάμερες, προσποιείσαι ότι μιλάς καλά. Αλλά στην πραγματικότητα, είσαι ένας υποκριτής μια πραγματική π@ρν@"».
