Ligue 1: «Ξεκόλλησε» από τα... χαμηλά η Ναντ με οδηγό Ελ Αραμπί
Γενικά, ίσως η ηλικία να μην είναι απλά ένας αριθμός. Αλλά για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί σίγουρα είναι! Άλλωστε, ο legend του Ολυμπιακού κάνει τη διαφορά στο κορυφαίο επίπεδο και στα 38 του. Ο Μαροκινός στράικερ πέτυχε το δεύτερό του τέρμα στη φετινή Ligue 1 και οδήγησε τη Ναντ στη σημαντικότατη απόδραση από την έδρα της Παρί (2-1). Έτσι, τα καναρίνια... ξεκόλλησαν από την επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος και ανέβηκαν στη 13η θέση της βαθμολογίας.
Ο Μαροκινός στράικερ με τρομερό σουτ εκτός περιοχής μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα... άνοιξε φαρδιά πλατιά τον δρόμο για το τρίποντο. Παρά την προσωρινή ισοφάριση του Σεργκί στο 15', ο Αμπλίν «χτύπησε» στο 39' και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Ναντ, που πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.
