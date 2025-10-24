Ο αειθαλής Γιουσέφ Ελ Αραμπί τής έστρωσε τον δρόμο και η Ναντ πήρε «διπλό» στην έδρα της Παρί (2-1) για να αναρριχηθεί στη βαθμολογία της Ligue 1.

Γενικά, ίσως η ηλικία να μην είναι απλά ένας αριθμός. Αλλά για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί σίγουρα είναι! Άλλωστε, ο legend του Ολυμπιακού κάνει τη διαφορά στο κορυφαίο επίπεδο και στα 38 του. Ο Μαροκινός στράικερ πέτυχε το δεύτερό του τέρμα στη φετινή Ligue 1 και οδήγησε τη Ναντ στη σημαντικότατη απόδραση από την έδρα της Παρί (2-1). Έτσι, τα καναρίνια... ξεκόλλησαν από την επικίνδυνη ζώνη του πρωταθλήματος και ανέβηκαν στη 13η θέση της βαθμολογίας.

Ο Μαροκινός στράικερ με τρομερό σουτ εκτός περιοχής μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα... άνοιξε φαρδιά πλατιά τον δρόμο για το τρίποντο. Παρά την προσωρινή ισοφάριση του Σεργκί στο 15', ο Αμπλίν «χτύπησε» στο 39' και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Ναντ, που πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.