Η Μαρσέιγ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το στραβοπάτημα της Παρί Σεν Ζερμέν και πάτησε κορυφή στη Ligue 1 μετά την νίκη της επί της Χάβρης (6-2) με... show Γκρίνγουντ. Έχασαν έδαφος Λιόν και Μονακό.

Το δώρο της Παρί Σεν Ζερμέν ξετύλιξε η Μαρσέιγ που μετέτρεψε την αναμέτρηση με τη Χάβρη σε παράσταση για ένα ρόλο και ένα... πρόσωπο! Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά τέσσερα γκολ σημείωσε ο Μέισον Γκρίνγουντ που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο τελικό 6-2. Η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι οδηγεί πλέον την κούρσα με 18 βαθμούς, στο +1 από την Παρί.

Η Χάβρη προηγήθηκε στο 24' με τον Κεχτά, αλλά η κομβική φάση του αγώνα ήρθε στο 34', όταν ο Γιορίς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για χέρι. Παράλληλα η Μαρσέιγ κέρδισε πέναλτι, ο Γκρίνγουντ ευστόχησε και ισοφάρισε. Ο Άγγλος συνέχισε απτόητος στο β' μέρος. Στο 67' με δυνατό σουτ ανέτρεψε το σκορ και σκόραρε ακόμη δύο, στο 72' και στο 76', ανεβάζοντας κι άλλο τον δείκτη του σκορ. Βας (88') και Μουρίγιο (90+4') οι έτεροι σκόρερ της Μαρσέιγ.

Σκόνταψαν Λιόν και Μονακό

Σε αντίθεση με την ομάδα του Ντε Τσέρμπι, η Λιόν δεν κατάφερε να πει «ναι» στο στραβοπάτημα της Παρί, αφού ηττήθηκε από τη Νις στη Νίκαια (3-2) και παρέμεινε στην 4η θέση. Οι Λιονέ βρέθηκαν να κυνηγάνε στο σκορ ήδη από το 5', όταν ο Μπαρντ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Σουλτς ισοφάρισε στο 29', αλλά η Νις πήρε εκ νέου προβάδισμα στο 35' με τον Ντιόπ. Στο 53ο λεπτό κρίθηκε εν πολλοίς το ματς. Ο Μέιτλαντ-Νάιλς αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και στη συνέχεια της φάσης ο Μπουνταουί έκανε τρία τα τέρματα των γηπεδούχων. Η Λιόν το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Σουλτς και πάλι στις καθυστερήσεις και δεν μπόρεσε να αποτρέψει την δεύτερη συνεχόμενη ήττα της.

Στο ντεμπούτο του Ποκονιόλι στον πάγκο της, η Μονακό υπέστη ακόμη μία απώλεια βαθμών. Αυτή τη φορά από την Ανζέ, με το ισόπαλο 1-1 να αφήνει τους Μονεγάσκους στην 5η θέση με 14 βαθμούς.