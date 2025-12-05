Μακριά από την κορυφή της Ligue παρέμεινε η Μαρσέιγ μετά την ήττα της από την Λιλ (1-0), ενώ η Μονακό δέχθηκε... σφαλιάρα από την Μπρεστ.

Κάθε φορά που η Μαρσέιγ καλείται να νικήσει για να πατήσει στην κορυφή της Ligue 1, κάνει ακριβώς το αντίθετο! Έτσι έγινε και με τη Λιλ, η οποία επικράτησε 1-0 χάρη στο γκολ του Ίθαν Μπαπέ και έπιασε στους 29 βαθμούς την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Οι Λιλουά πήραν το προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Μπενταλέμπ έβγαλε την πάσα στην πλάτη της άμυνας και ο Μπαπέ με ένα άψογο κοντρόλ την έφερε μπροστά εκτελώντας τον Ρούλι για το 1-0. Άφαντη η Μαρσέιγ σε όλο το πρώτο μέρος, έκανε αισθητή την παρουσία της στο 76' με τον Γκρίνγουντ, αλλά ο Οζέρ ήταν σε ετοιμότητα. Στην 3η θέση παρέμεινε η Μαρσέιγ, στην 4η η Λιλ και αμφότερες στο -2 από την πρωτοπόρο... Λανς.

Η Μπρεστ προσγείωσε τη Μονακό

Η νίκη της Μονακό στο ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν αποτέλεσε την... αφετηρία που αναζητούσαν οι Μονεγάσκοι, μιας και η Μπρεστ τους προσγείωσε απότομα (1-0) αφήνοντάς τους εκτός ευρωπαϊκών θέσεων. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ντούμπια στο 28', ενώ παρά το γεγονός ότι η Μπρεστ αγωνιζόταν με δέκα στο τελευταίο ημίωρο, η Μονακό δεν κατόρθωσε να πάρει κάτι από το ματς.