Η Μαρσέιγ έμεινε στο 2-2 κόντρα στην Τουλούζ στο «Βελοντρόμ» κι έχασε την ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Ligue 1, μένοντας στο -1 από την πρωτοπόρο Παρί.

Η Μαρσέιγ έχασε την μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της Ligue 1 πετώντας στο 90+2' το δώρο της... Μονακό. Οι Μονεγάσκοι, με τη νίκη τους επί της Παρί Σεν Ζερμέν άφησαν ανοιχτό τον δρόμο στην ομάδα του Ντε Τσέρμπι, αλλά η Τουλούζ αποδείχθηκε «σκληρή» αντίπαλος αποσπώντας την ισοπαλία στο «Βελοντρόμ» (2-2).

Η πανέμορφη ενέργεια του Έμερσον είχε βάλει μπροστά στο ματς την Τουλούζ από το 14ο λεπτό, ωστόσο οι παίκτες του Ντε Τσέρμπι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μέρος ανατρέποντας το σκορ. Ο Παϊσάο στο 66' έφερε το ματς στα ίσα με δυνατό σουτ, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Χόιμπιεργκ με κεφαλιά έκανε το 2-1. Ωστόσο, η Τουλούζ «τέζαρε» την Μαρσέιγ στο 90+2' με τον Χιντάλγκο αφήνοντάς την στους 29 βαθμούς, έναν πίσω από τους Παριζιάνους.

Στο άλλο ματς, Παρί FC και Οσέρ έμειναν στο 1-1, με την τελευταία να παραμένει στον... πάτο της βαθμολογίας.