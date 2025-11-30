Μαρσέιγ - Τουλούζ 2-2: Πέταξε την ευκαιρία της να σκαρφαλώσει στην κορυφή
Η Μαρσέιγ έχασε την μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή της Ligue 1 πετώντας στο 90+2' το δώρο της... Μονακό. Οι Μονεγάσκοι, με τη νίκη τους επί της Παρί Σεν Ζερμέν άφησαν ανοιχτό τον δρόμο στην ομάδα του Ντε Τσέρμπι, αλλά η Τουλούζ αποδείχθηκε «σκληρή» αντίπαλος αποσπώντας την ισοπαλία στο «Βελοντρόμ» (2-2).
Η πανέμορφη ενέργεια του Έμερσον είχε βάλει μπροστά στο ματς την Τουλούζ από το 14ο λεπτό, ωστόσο οι παίκτες του Ντε Τσέρμπι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μέρος ανατρέποντας το σκορ. Ο Παϊσάο στο 66' έφερε το ματς στα ίσα με δυνατό σουτ, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Χόιμπιεργκ με κεφαλιά έκανε το 2-1. Ωστόσο, η Τουλούζ «τέζαρε» την Μαρσέιγ στο 90+2' με τον Χιντάλγκο αφήνοντάς την στους 29 βαθμούς, έναν πίσω από τους Παριζιάνους.
Στο άλλο ματς, Παρί FC και Οσέρ έμειναν στο 1-1, με την τελευταία να παραμένει στον... πάτο της βαθμολογίας.
