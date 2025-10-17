Αν και είδε το Στρασβούργο να ανατρέπει το σκορ και να προηγείται με 3-1 έως το 58΄, η Παρί κατάφερε να σώσει την παρτίδα με το τελικό 3-3 για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Θρίλερ με τα... όλα του στο Παρίσι, εκεί όπου η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να βγει ζωντανή από τη μάχη κορυφής απέναντι στο Στρασβούργο και να παραμείνει στην πρώτη θέση της Ligue 1, με έναν βαθμό πάνω από την αντίπαλό της. Βαθμό ωστόσο που... ίδρωσε για να τον πάρει, καθώς παρά το γρήγορο προβάδισμα είδε τους φιλοξενούμενους να ανατρέπουν το σκορ και να περνούν μπροστά με 3-1, όμως με δυο γκολ στο β΄μέρος έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 3-3.

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 6΄με τελείωμα του Μπαρκολά από μπροστά, όμως το Στρασβούργο έφερε τούμπα το ματς πριν από το ημίχρονο με σκόρερ τους Πανιτσέλι (26΄) και Μορέιρα (41΄). Στο 49΄ο Πανιτσέλι με ο δεύτερο προσωπικό του γκολ έδωσε προβάδισμα με διαφορά δυο γκολ στους φιλοξενούμενους και κάπου εκεί η Παρί έπρεπε να πάρει μπρος....

Έτσι κι έγινε, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να μειώνει αρχικά στο σκορ με πέναλτι του Γκονζάλο Ράμος στο 58΄, προτού ο Μαγιουλού με κεφαλιά ισοφαρίσει για να διατηρήσει την Παρί στην κορυφή της Ligue 1, έστω και προσωρινά μιας και η Μαρσείγ μπορεί να ανέβει μόνη πρώτη στη βαθμολογία με νίκη το Σάββατο (18/10) κόντρα στη Χάβρη.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Μαγιουλού (90΄Νούνο Μέντες), Ζαμπαρνί, Μπεράλδο (61΄Πάτσο), Ερναντές, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ (61΄Εντζαντού), Λι-Κανγκ-Ιν, Μπαρκολά (61΄Κβαρατσχέλια), Εμπαγιέ, Γκονζάλο Ράμος