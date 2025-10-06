«Τελειώνει» ο Χίτερ από τη Μονακό, φαβορί ο Τέρζιτς

Στην πόρτα της εξόδου ο Άντι Χίτερ, μία μέρα μετά την ισοπαλία (2-2) με τη Νις στη Ligue 1. Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου αναζητά ήδη τον νέο προπονητή.

Παρότι ο Άντι Χίτερ χαμογελούσε φεύγοντας από το «Λουί Ντε» το βράδυ της Κυριακής, μετά την ισοπαλία με τη Νις στο ντέρμπι του Νότου, ο Αυστριακός τεχνικός ήταν μάλλον συνειδητοποιημένος για τις εξελίξεις που διαδραματίζονταν. Ειδικότερα, η διοίκηση της Μονακό είχε ήδη ξεκινήσει επαφές για να βρει τον αντικαταστάτη του.

Στους κόλπους του συλλόγου υπάρχει η αίσθηση ότι οι σχέσεις παικτών και προπονητή δεν είναι οι καλύτερες, ενώ τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα ενίσχυσαν τη δυσαρέσκεια.

Έτσι, οι ιθύνοντες του συλλόγου φέρεται να έχουν καταλήξει τις τελευταίες ώρες στην απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Χίτερ, παρότι ο τελευταίος είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2027 τον περασμένο Ιανουάριο. Ήδη, φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τον πιθανό διάδοχό του. Το όνομα του Έντιν Τέρζιτς έχει ακουστεί από αρκετές πηγές, ενώ φέρεται να έχει και υποστηρικτές εντός της ομάδας. Ο 42χρονος κόουτς οδήγησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ στον τελικό του Champions League την άνοιξη του 2024, αφήνοντας εκτός και την Παρί.

