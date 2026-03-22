Παγιέτ: Ανακοίνωσε πως κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
Τίτλοι τέλους για έναν εκ των κορυφαίων μπαλαδόρων που κόσμησαν τα τελευταία χρόνια τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο λόγος για τον Ντμίτρι Παγιέτ, ο οποίος ανακοίνωσε στη γαλλική τηλεόραση πως αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.
Ο Γάλλος είχε παρευρεθεί στην αναμέτρηση της Λιλ απέναντι στη Μαρσέιγ και στο ημίχρονο παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, βρίσκοντας την ευκαιρία να ανακοινώσει την απόφασή του. «Δεν ήθελα να είμαι μέρος σε ένα πρότζεκτ χωρίς να μπορώ να δώσω το 100%» τόνισε μεταξύ άλλων ο Παγιέτ, ο οποίος προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Κατά την πολυετή του καριέρα ο 38χρονος φόρεσε στη Γαλλία τις φανέλες των Μαρσέιγ, Λιλ, Σεντ Ετιέν και Ναντ, ενώ την περίοδο 2015-2017 είχε καταπλήξει την Premier League με τα μαγικά του ενώ φορούσε τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.
Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Βραζιλία και η Βάσκο Ντα Γκάμα, από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025 χωρίς να βρει έκτοτε νέο προορισμό για ποδοσφαιρική στέγη.
Grande séquence émotions sur Ligue 1+ 🥹— L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026
La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.