Τίτλοι τέλους για έναν εκ των κορυφαίων μπαλαδόρων που κόσμησαν τα τελευταία χρόνια τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο λόγος για τον Ντμίτρι Παγιέτ, ο οποίος ανακοίνωσε στη γαλλική τηλεόραση πως αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο Γάλλος είχε παρευρεθεί στην αναμέτρηση της Λιλ απέναντι στη Μαρσέιγ και στο ημίχρονο παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, βρίσκοντας την ευκαιρία να ανακοινώσει την απόφασή του. «Δεν ήθελα να είμαι μέρος σε ένα πρότζεκτ χωρίς να μπορώ να δώσω το 100%» τόνισε μεταξύ άλλων ο Παγιέτ, ο οποίος προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Κατά την πολυετή του καριέρα ο 38χρονος φόρεσε στη Γαλλία τις φανέλες των Μαρσέιγ, Λιλ, Σεντ Ετιέν και Ναντ, ενώ την περίοδο 2015-2017 είχε καταπλήξει την Premier League με τα μαγικά του ενώ φορούσε τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Βραζιλία και η Βάσκο Ντα Γκάμα, από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025 χωρίς να βρει έκτοτε νέο προορισμό για ποδοσφαιρική στέγη.