Παρελθόν από την προεδρία της Μαρσέιγ μετά από πέντε χρόνια αποτελεί ο Πάμπλο Λονγκόρια, όπως έκανε γνωστό ο γαλλικός σύλλογος.

Όπως ανακοινώθηκε υπήρξε οριστική συμφωνία για το διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών, με τον σύλλογο να τον ευχαριστεί για τη «δέσμευση, το πάθος του και τα όσα κατάφερε τα τελευταία έξι χρόνια στη Μασσαλία».

Ο Λονγκόρια προσελήφθη το 2020 ως τεχνικός διευθυντής στο κλαμπ, όμως περίπου ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε χρέη προέδρου μετά από «ντου» εξοργισμένων οπαδών στο προπονητικό κέντρο που ώθησε στην έξοδο τον προκάτοχό του, Ζακ-Ανρί Εϊρό.

Υπό τη δική του διεύθυνση πάντως η Μαρσέιγ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιον τίτλο στη Γαλλία ή την Ευρώπη, με πιο αξιοσημείωτες πορείες εκείνες στα ημιτελικά του Conference και του Europa League το 2022 και το 2024 αντίστοιχα.

Ο Λονγκόρια πάντως είχε αποχωρήσει προσωρινά από τον ρόλο του από τον προηγούμενο μήνα μετά την απομάκρυνση του Ιταλού προπονητή, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, και τα ηνία της γαλλικής ομάδας είχαν περάσει στα χέρια του Αλμπάν Ζουστέρ ως υπηρεσιακή λύση.

Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή περίοδο η Μαρσέιγ βρίσκεται στην 3η θέση του πρωταθλήματος με 11 βαθμούς να τη χωρίζουν από την κορυφή, ενώ στο Champions League αποκλείστηκε από τη League Phase.