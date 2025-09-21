Το πρώτο Classique της Ligue 1 τη φετινή σεζόν μεταξύ της Μαρσέιγ και της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Βελοντρόμ» που ήταν προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (21/9, 21:45) αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της απονομής της Χρυσής Μπάλας!

Άπαντες στη Ligue 1 περίμεναν με ανυπομονησία το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (21/9) μεταξύ της Μαρσέιγ και της Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Βελοντρόμ» στις 21:45, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο καιρός στη Μασσαλία είχε άλλα σχέδια και το Classique αναβάλλεται οριστικά!

Ήδη τις προηγούμενες ώρες υπήρχαν φόβοι σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίοι τελικώς επιβεβαιώθηκαν. Η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει την ευρύτερη περιοχή και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ισχυρών καιρικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες. Για την ασφάλεια των οπαδών, καθώς το «Βελοντρόμ» αναμενόταν να είναι γεμάτο από 70.000 οπαδούς, αποφασίστηκε αφενός η αναβολή και αφετέρου η διεξαγωγή του παιχνιδιού την Δευτέρα (22/9) στις 21:00 (ώρα Ελλάδας).

Le Classique @OM_Officiel - @PSG_inside reporté au lundi 22 septembre à 20h00.



En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 21, 2025

Κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες της Παρί -που έχει οκτώ υποψηφίους- δεν θα είναι δυνατόν να παραστούν στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2025 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το βράδυ της Δευτέρας στο «Τhéâtre du Châtelet» στο Παρίσι! Πάντως τόσο ο Ουσμάν Ντεμπελέ όσο και ο Ντεσιρέ Ντουέ είναι τραυματίες και στο πρόσφατο ματς με την Αταλάντα στο Champions League δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε στη Μασσαλία θα αναχωρήσει ξανά με προορισμό το Παρίσι και θα επιστρέψει αύριο στον γαλλικό Νότο!