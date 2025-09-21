Ligue 1: Έκανε... πλάκα στο ντέρμπι του Βορρά η Λανς, «σωτήρας» στο 90+6' ο Ελ Αραμπί για τη Ναντ
Αφεντικό στον γαλλικό βορρά θα είναι μέχρι το επόμενο ντέρμπι η Λανς! Οι Λανσουά επέβαλαν την ισχύ τους απέναντι στη μισητή γειτόνισσά τους, Λιλ, και τη σκόρπισαν με ξεγυρισμένη τριάρα (3-0) στην έδρα τους για να επιστρέψουν στις νίκες και να σκαρφαλώσουν στην 5η θέση της βαθμολογίας της Ligue 1. Σαΐντ, Τοβάν και Φοφανά πέτυχαν τα γκολ που υπέγραψαν την πρώτη φετινή ήττα των Λιλουά.
Δραματική ισοπαλία μπόρεσε να αποσπάσει από τη Ρεν η Ναντ. Τα Καναρίνια έμειναν πίσω στο σκορ με 2-0 από το πρώτο ημίχρονο μέσα στην έδρα τους, ωστόσο εξαπέλυσαν... αντεπίθεση στο δεύτερο. Αρχικά μείωσαν με τον Μουανγκά στο 64' και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκαν την ισοφάριση με τον 38χρονο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του άλλοτε σέντερ φορ του Ολυμπιακού στη νέα του ομάδα. Μεγάλη νίκη για την Μπρεστ, που επικράτησε 4-1 της Νις.
