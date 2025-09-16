Λουίς Κάμπος: «Ο Ενρίκε είπε στον Νεϊμάρ πως θα ήταν καλύτερα αν έφευγε από την Παρί»

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε ενθάρρυνε τον Νεϊμάρ να αποχωρήσει και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος, μίλησε στο «RMC Sport» κι έθιξε θέματα που απασχόλησαν τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Ένα εξ αυτών ήταν και η αποχώρηση του Νεϊμάρ το καλοκαίρι του 2023.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ που κόστισε στην PSG 222 εκατ. ευρώ, δεν κατάφερε να φανεί αντάξιος των προσδοκιών και πήρε τον δρόμο για τη Σαουδική Αραβία την ίδια περίοδο που την τεχνική ηγεσία της Παρί ανέλαβε ο Λουίς Ενρίκε.

Ο Κάμπος αποκάλυψε πως υπήρξε απόλυτη ειλικρίνεια στις συζητήσεις του Ισπανού κόουτς με τον Νεϊμάρ. «Του είπα ευθέως ότι το καλύτερο για εκείνον ήταν να φύγει», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως και ο Λουίς Ενρίκε, που είχε συνεργαστεί με τον Βραζιλιάνο στην Μπαρτσελόνα, δε δίστασε να εκφράσει την ίδια άποψη: «Ήταν ο πρώτος που του είπε πως θα ήταν καλύτερα να αποχωρήσει», είπε ο Πορτογάλος παράγοντας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λογική του Ενρίκε πίσω από αυτή την παρότρυνση ήταν ξεκάθαρη και είχε να κάνει με το κλίμα που ήθελε να δημιουργήσει στην ομάδα. Ένα κλίμα βασισμένο στην ομαδικότητα και στην επιλογή όσων είναι καλύτεροι και παρόντες στις προπονήσεις κάθε εβδομάδα κι όχι στα μεγάλα ονόματα που υπήρχαν στο ρόστερ του.