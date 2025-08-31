Αγχώθηκαν… αλλά πήραν το τρίποντο Λιόν και Μονακό, χαμόγελα σε Παρί και Χάβρη στην 3η στροφή της Ligue 1

Τη νίκη στο φινάλε πανηγύρισε η Λιόν, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, χάρη στο αυτογκόλ του Μπαλερντί. Οι Λιονέ, αν και είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού ο Εγκάν Ριλέ άφησε τη Μαρσέιγ με δέκα στο 29’, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Η λύτρωση ήρθε λίγο πριν το φινάλε και πιο συγκεκριμένα στο 88’, όταν ο Μπαλερντί έκανε το μοιραίο λάθος και χάρισε στη Λιόν το τρίποντο, κάνοντας το 3/3 στη Ligue 1. Στον αντίποδα, η ομάδα του Ντε Τζέρμπι μετρά τη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα.

Η Ρεν μπορεί να είχε τον έλεγχο και τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό από την έδρα της Ανζέ, μένοντας στο 1-1 για την 3η αγωνιστική της Ligue 1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 21’, όταν ο Μερλέν έβγαλε σέντρα και ο Λεπόλ με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Κοφί. Η Ανζέ ισοφάρισε στο 51’ με κεφαλιά του Πήτερ. Η Ρεν πίεσε για το δεύτερο γκολ, αλλά ο Κοφί είχε απάντηση σε καίριες στιγμές, κρατώντας τον βαθμό για την ομάδα του.

Η Μονακό έπαιξε με τα νεύρα των φιλάθλων της, αλλά τελικά βρήκε τον τρόπο να λυτρωθεί στις καθυστερήσεις και να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στο Στρασβούργο (3-2) . Με τον Ακλιούς να σκοράρει νωρίς (6’) και τον Μπαλογκάν να διπλασιάζει στο 48’, όλα έδειχναν πως οι Μονεγάσκοι είχαν τον έλεγχο. Όμως, το Στρασβούργο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και μέσα σε τρία λεπτά (73’ και 76’) ισοφάρισε σε 2-2, παγώνοντας τους Μονεγάσκους. Τελικά, ο Μιναμίνο μίλησε στο 96’ και με ψύχραιμο τελείωμα χάρισε στην ομάδα του το τρίποντο. Στο 90+9' οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα, όταν ο ρέφερι έδειξε στον Ντινγκουλα την κόκκινη κάρτα.

Παρί και Χάβρη έκαναν «σεφτέ»

Η Χάβρη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη σεζόν, επικρατώντας δίκαια 3-1 της Νις. Ο Ντουκουρέ άνοιξε το σκορ στο 13’, η Νις απάντησε με τον Πεπρά στο 52’, αλλά ο Εντιαγέ (61’) επανέφερε την τάξη. Στο 95’, ο Σουμαρέ υπέγραψε το τελικό σκορ με ωραίο τελείωμα και «κλείδωσε» το τελικό 3-1.

Η Παρί έσπασε το ρόδι και πήρε την πρώτη της νίκη στη Ligue 1, με ανατροπή και σασπένς απέναντι στη Μετς (3-2). Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Σανέ (22’), αλλά ο Κεμπάλ γύρισε το ματς με δύο γκολ (45’+ και 52’), το πρώτο από τα 11 βήματα. Ο Τραορέ ισοφάρισε για τη Μετς στο 54', όμως ο Σίμον στο 67’ έγραψε το 3-2. Στο 80’, ο Σανέ αποβλήθηκε και η Μετς έμεινε με 10, μην μπορώντας να επιστρέψει ξανά στο ματς.