Τουλούζ - Παρί Σεν Ζερμέν 3-6: Άστραψε και βρόντηξε με... showman Νέβες
Με χαρακτηριστική ευκολία, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το απόλυτο 3/3 στη Ligue 1 «ξεμπουκώνοντας» με επιβλητική εξάρα απέναντι στην Τουλούζ. Ο Ζοάο Νέβες είχε τρελές ορέξεις και... ζωγράφισε μέσα σε λίγα λεπτά ολοκληρώνοντας το ματς με χατ τρικ.
Στο 7', ο 20χρονος άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι και δευτερόλεπτα μετά ο Μπαρκολά τελείωσε με άψογο «τσίμπημα» την μακρινή μπαλιά του Ρουίθ. Στο 14', ο Νέβες αποφάσισε να σκοράρει με ένα ακόμη πιο όμορφο ψαλιδάκι. Στο 31', ο Ντεμπελέ με πέναλτι έκανε το 3-1.
Παρ' όλα αυτά, η Τουλούζ αντέδρασε μειώνοντας με τον Κρέσγουελ (37'), ενώ στις καθυστερήσεις ο Σεβαλιέ ξεκίνησε την... απόσβεση για την Παρί αποκρούοντας το πέναλτι του Κάσερες. Στο 50' ο Ντεμπελέ ευστόχησε ξανά από τα έντεκα βήματα και στο 79' ο Νέβες ολοκλήρωσε το χατ τρικ με ένα ακόμη αριστούργημα εκτός περιοχής. Η Παρί... χαλάρωσε στο φινάλε και οι γηπεδούχοι σκόραραν δις «ψαλιδίζοντας» το σκορ για το τελικό 3-6.
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Ζαμπαρνί, Μπεράλντο, Μέντες (46' Πάτσο), Νέβες, Βιτίνια (46' Ζαΐρ-Εμερί), Ρουίθ, Ντουέ (63' Κβαρατσχέλια), Μπαρκολά (75' Εμπαγιέ), Ντεμπελέ (70' Ράμος)
