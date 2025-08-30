Παρί Σεν Ζερμέν: «Τρελαίνει» κόσμο ο Ζοάο Νέβες με δύο ψαλιδάκια μέσα σε οκτώ λεπτά (vid)
Μα τι κάνει ο Ζοάο Νέβες; Ο 20χρνος Πορτογάλος της Παρί Σεν Ζερμέν τρελαίνει κόσμο και κοσμάκη με αυτά που κάνει στη Ligue 1. Οι Παριζιάνοι ήδη από το 15ο λεπτό προηγούνταν με 3-0 επί της Τουλούζ στην εκτός έδρας αναμέτρηση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.
Πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον Νέβες που με δύο δικά του «ποιήματα» έχει κάνει άπαντες να παραμιλάνε! Δύο ψαλιδάκια μέσα σε οκτώ λεπτά δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα εξάλλου... Στο 7ο λεπτό, κοντρόλαρε πρώτα με το πόδι και μετά με το στήθος προτού κάνει το «ακροβατικό» για το προβάδισμα της Παρί.
João Neves pic.twitter.com/C0UmXDoT2M— Fever Pitch (@Fever_PitchFC) August 30, 2025
Και μετά έβαλε στόχο να επαναλάβει το σκηνικό! Στο 15' έκανε κοντρόλ με το στήθος και εκτέλεσε με έναν ακόμη πιο εντυπωσιακό τρόπο για το 3-0! Σκέτη απόλαυση...
🚨⚽ 3-0 PSG.— FÚTBOL HUB (@futbolhub7) August 30, 2025
JOAO NEVES HAS SCORED ANOTHER BICYCLE KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JOAO NEVES HAS SCORED 2 BICYCLE KICKS IN THE SAME MATCH WITHIN 13 MINUTES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I DON'T THINK WE HAVE EVER SEEN ANYTHING LIKE THIS EVER BEFORE !!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/duEGgrtTFh
JOAO NEVES WITH TWO BICYCLE KICKS IN JUST SEVEN MINUTES 😱 pic.twitter.com/ScWIUQXOqp— ESPN FC (@ESPNFC) August 30, 2025
João Neves’ two overhead goals in 7 minutes! 🪄 pic.twitter.com/Vx7npGH9fk— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 30, 2025
