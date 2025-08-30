«Μαγικός», ασύλληπτος Ζοάο Νέβες που κατάφερε να σκοράρει δύο φανταστικά ψαλιδάκια μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών στην αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Τουλούζ.

Μα τι κάνει ο Ζοάο Νέβες; Ο 20χρνος Πορτογάλος της Παρί Σεν Ζερμέν τρελαίνει κόσμο και κοσμάκη με αυτά που κάνει στη Ligue 1. Οι Παριζιάνοι ήδη από το 15ο λεπτό προηγούνταν με 3-0 επί της Τουλούζ στην εκτός έδρας αναμέτρηση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον Νέβες που με δύο δικά του «ποιήματα» έχει κάνει άπαντες να παραμιλάνε! Δύο ψαλιδάκια μέσα σε οκτώ λεπτά δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα εξάλλου... Στο 7ο λεπτό, κοντρόλαρε πρώτα με το πόδι και μετά με το στήθος προτού κάνει το «ακροβατικό» για το προβάδισμα της Παρί.

Και μετά έβαλε στόχο να επαναλάβει το σκηνικό! Στο 15' έκανε κοντρόλ με το στήθος και εκτέλεσε με έναν ακόμη πιο εντυπωσιακό τρόπο για το 3-0! Σκέτη απόλαυση...

🚨⚽ 3-0 PSG.



JOAO NEVES HAS SCORED ANOTHER BICYCLE KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JOAO NEVES HAS SCORED 2 BICYCLE KICKS IN THE SAME MATCH WITHIN 13 MINUTES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I DON'T THINK WE HAVE EVER SEEN ANYTHING LIKE THIS EVER BEFORE !!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/duEGgrtTFh — FÚTBOL HUB (@futbolhub7) August 30, 2025

JOAO NEVES WITH TWO BICYCLE KICKS IN JUST SEVEN MINUTES 😱 pic.twitter.com/ScWIUQXOqp August 30, 2025