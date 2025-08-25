Ο Ολιβιέ Ζιρού «χτύπησε» ξανά στην επιστροφή του στη Γαλλία και έβγαλε νοκ άουτ στο φινάλε τη Μονακό (1-0) για να χαρίσει στη Λιλ το πρώτο της τρίποντο στη Ligue 1.

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και ο Ολιβιέ Ζιρού φροντίζει με συνέπεια να το αποδεικνύει αυτό. Επέστρεψε στη Γαλλία μετά την εμπειρία του MLS, βρήκε δίχτυα στο επίσημο ντεμπούτο του με τη Λιλ και «χτύπησε» ξανά, όταν η μπάλα... έκαιγε για να κάνει το 2Χ2 από άποψη σκοραρίσματος.

Ο 38χρονος έκανε τη διαφορά στο φινάλε απέναντι στη Μονακό και χάρισε στην ομάδα του το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Ligue 1, ανεβάζοντάς τη στους τέσσερις βαθμούς. Οι Λιλουά είχαν το πάνω χέρι και τις καλύτερες στιγμές, όμως καρδιοχτύπησαν μέχρι να βρουν το γκολ της νίκης. Στο 90+1' ο Φερνάντεζ-Πάρδο γύρισε την μπάλα, ο Ζιρού κοντρόλαρε, έκανε τη στροφή μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε άψογα για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της Λιλ. Θα μπορούσε μάλιστα να βρει κι άλλο τέρμα, όμως στο 90+9' αστόχησε από την άσπρη βούλα. Όχι ότι αυτό επηρέασε κάπως το αποτέλεσμα.

