Δεν έδειξαν έλεος ούτε η Μαρσέιγ, ούτε η Λυών, που φρόντισαν να αποφύγουν τις περιπέτειες και να συνεχίσουν με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φετινή Ligue 1.

Οι Μασσαλοί... προσγείωσαν τη νεοφώτιστη Παρί στη νέα πραγματικότητα και τη σκόρπισαν με τρομερή πεντάρα (5-2) στο «Βελοντρόμ». Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι προηγήθηκε με Γκρίνγουντ και Ομπαμεγιάνγκ, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, αλλά δεν μπόρεσαν να μη γονατίσουν στο τέλος. Τα γκολ των Ομπαμεγιάνγκ, Χόιμπιεργκ και Βας διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 και χάρισαν στην ομάδα τους την πρώτη νίκη της σεζόν.

Από την πλευρά της ούτε η Λύων άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη Μετζ και την υπέταξε με άνετη τριάρα εντός έδρας (3-0). Φοφανά και Τολισό έκαναν το 2-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας και στο 83' ο Κάραμπετς διαμόρφωσε το τελικό σκορ και υπέγραψε το 2Χ2 των Γκον.

Πρώτη νίκη για τη Νις που νίκησε 3-1 την Οσέρ εντός έδρας.