Ο Πάνος Κατσέρης πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Λοριάν στη νίκη των γηπεδούχων με 2-0, που... αγχώνει τη Μαρσέιγ για το επόμενο Champions League.

Πάνος Κατσέρης και Λοριάν... ξέραναν τη Μαρσέιγ με 2-0 και η μάχη του Champions League παίρνει φωτιά στη Ligue 1. Η Λιλ είναι τρίτη με 53, οι Μασσαλοί έμειναν τέταρτοι με 52, ενώ ακολουθούν Λυών, Ρεν και Μονακό με 51, 50 και 49 βαθμούς αντίστοιχα. Όλες τους έχουν αγώνα λιγότερο από την ομάδα του Χαμπίμπ Μπεγιέ, ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για τη λήξη του γαλλικού πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Έλληνας άσος σκόραρε για πρώτη φορά στη σεζόν με δυνατό σουτ στο 28ο λεπτό, έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Στο 58ο λεπτό, η Λοριάν διπλασίασε τα τέρματά της με τον Ντιένγκ, ύστερα από την τελική πάσα του Παγί. Οι φιλοξενούμενοι δε μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση, παρά τις αλλαγές σε τακτική και πρόσωπα. Μοιραία ήρθε μια ήττα, που -ίσως- στοιχίσει στην ομάδα της Μασσαλίας, που προερχόταν από νίκη.

Από την άλλη, οι γηπεδούχοι μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα επέστρεψαν στις νίκες και βρίσκονται στην ένατη θέση της Ligue 1, με 41 βαθμούς. Ήταν η δέκατη-τέταρτη συμμετοχή για τον 24χρονο Έλληνα φορ μέσα στη χρονιά.