Η Μαρσέιγ επικράτησε 3-1 της Μετς στη Μασσαλία, προσπέρασε τη Μονακό που έχασε στο Παρίσι και βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ligue 1, που οδηγεί στο Champions League.

Η Μαρσέιγ επιβλήθηκε 3-1 της ουραγού Μετς, εκμεταλλεύτηκε τη γκέλα της Μονακό και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα στο γαλλικό πρωτάθλημα, που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Η Λιλ έχει αγώνα λιγότερο και σε περίπτωση που επικρατήσει, θα είναι ισόβαθμη με τους Μασσαλούς.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 13ο λεπτό με τον... αειθαλή Ομπαμεγιάνγκ μετά από ασίστ του Μέισον Γκρίνγουντ. Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Με το... καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Στο 48ο λεπτό ο Γκρίνγουντ έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στον αγώνα και ο Παϊσάο διαμόρφωσε το 2-0.

Ένα λεπτό αργότερα, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με τον Τσιταϊσβίλι, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πάρουν κάτι από το ματς. Στην εκπνοή και συγκεκριμένα στο 90+3, ο Τραορέ έκανε το 3-1 από την ασίστ του Γκουϊρί και έστειλε την ομάδα του... λιμανιού στην τρίτη θέση.