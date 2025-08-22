Η Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς να εντυπωσιάσει επικράτησε 1-0 της Ανζέ εντός έδρας σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε περίοδο ανασύνταξης μετά από τη σκληρή σεζόν που προηγήθηκε και το απέδειξαν και το βράδυ της Παρασκευής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς να φορτσάρουν, αλλά και να εντυπωσιάσουν πέρασαν και το εμπόδιο της Ανζέ, αφού επικράτησαν 1-0 εντός έδρας. Δεύτερη νίκη στο γκολ για τους Παριζιάνους, χωρίς μάλιστα να έχουν δεχθεί γκολ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε τον έλεγχο, αλλά κόντρα σε μια ομάδα που παρουσιάστηκε μόνο για να αμυνθεί τα βρήκε δύσκολα. Ο Ντεμπελέ στο 27' και ο Ντουέ στο 32' πλησίασαν στο γκολ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωστόσο, τη λύση έδωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος στο 50ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-0. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, αλλά Μέντες και Ρουίθ έχασαν καλές ευκαιρίες.