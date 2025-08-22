Παρί Σεν Ζερμέν - Ανζέ 1-0: Ακάθεκτοι οι Παριζιάνοι!
Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε περίοδο ανασύνταξης μετά από τη σκληρή σεζόν που προηγήθηκε και το απέδειξαν και το βράδυ της Παρασκευής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς να φορτσάρουν, αλλά και να εντυπωσιάσουν πέρασαν και το εμπόδιο της Ανζέ, αφού επικράτησαν 1-0 εντός έδρας. Δεύτερη νίκη στο γκολ για τους Παριζιάνους, χωρίς μάλιστα να έχουν δεχθεί γκολ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε τον έλεγχο, αλλά κόντρα σε μια ομάδα που παρουσιάστηκε μόνο για να αμυνθεί τα βρήκε δύσκολα. Ο Ντεμπελέ στο 27' και ο Ντουέ στο 32' πλησίασαν στο γκολ χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωστόσο, τη λύση έδωσε ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος στο 50ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-0. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα, αλλά Μέντες και Ρουίθ έχασαν καλές ευκαιρίες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.