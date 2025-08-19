Χαμός στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ, με τους Ραμπιό και Ρο να πιάνονται στα χέρια μετά το ματς με τη Ρεν και τους Μασσαλούς να τους θέτουν εκτός ομάδας.

Άνω-κάτω η Μαρσέιγ με το... καλησπέρα στη νέα σεζόν. Η ήττα στην πρεμιέρα της Ligue 1 από τη Ρεν των δέκα παικτών από το... 31΄του αγώνα (0-1) προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς κι εσωτερικές αναταράξεις εντός της Μαρσέιγ, με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους Αντριάν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρο.

Όπως αποκάλυψαν τα ΜΜΕ στη Γαλλία, οι δυο συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν μπουνιές στα αποδυτήρια μετά την πρεμιέρα, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Μεντί Μπενατιά, να παρεμβαίνει για να τους χωρίσει.

Η επιβεβαίωση προέκυψε λίγες ώρες αργότερα από την ίδια τη Μαρσέιγ, η οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της και ενημέρωσε πως πλέον είναι διαέσιμοι προς πώληση.

«Η Μαρσέιγ ανακοινώνει ότι οι Αντρέ Ράμπιο και Τζόναθαν Ρόου έχουν τεθεί στη μεταγραφική λίστα της ομάδας. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω απαράδεκτης συμπεριφοράς στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με τη Ρεν, σε συνεννόηση με το τεχνικό επιτελείο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στους δύο παίκτες από τη διοίκηση τη Δευτέρα» τονίζεται στην ανακοίνωση των Μασσαλών.