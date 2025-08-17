Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη Ligue 1 επικρατώντας εκτός έδρας της Ναντ χάρη στο... τυχερό γκολ του Βιτίνια (0-1). Ματσάρα με έξι γκολ, αλλά χωρίς νικητή το Μπρεστ - Λιλ.

Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν κυρίαρχη απέναντι στη Ναντ, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και έπιασε το μέγιστο των δυνάμεών της και τελικά δραπέτευσε από την έδρα της αντιπάλου της χάρη στο γκολ του Βιτίνια.

Η Ναντ αμύνθηκε αποτελεσματικά στο πρώτο μέρος αφήνοντας ελάχιστους κενούς χώρους στους παίκτες των Παριζιάνων που ανέβασαν στροφές μετά τις απανωτές αλλαγές του Ενρίκε στο 61'. Μερικά λεπτά ήρθε και το γκολ, με το σουτ του Βιτίνια να κοντράρει και να ξεγελάει τον Λόπες (67'). Το τελικό 1-0 υπέρ της Παρί δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Παρί Σεν Ζερμέν (Ενρίκε): Σεβαλιέ, Ζαΐρ-Εμερί, Ζαμπαρνί, Μπεράλντο, Ερναντέζ (61' Μέντες), Λι (61' Ντουέ), Βιτίνια, Ρουίθ (61' Χακίμι), Εμπαγέ (61' Ντεμπελέ), Μπαρκολά, Ράμος (78' Κβαρατσχέλια)

Επέστρεψε με γκολ ο Ζιρού στη ματσάρα της Βρέστης

Μετά από 13 χρόνια, ο Ολιβιέ Ζιρού αγωνίστηκε ξανά στη Ligue 1 και απέδειξε πως παρά τα 38 του χρόνια είναι ακόμη σε φόρμα! Ο Γάλλος φορ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Λιλ στην έδρα της Μπρεστ, προτού ο Χάραλντσον κάνει το 2-0. Ωστόσο, η Μπρεστ αντεπιτέθηκε και ισοφάρισε με δύο γκολ του Ντούμπια. Ο Μουκάου έβαλε ξανά μπροστά τη Λιλ το 66', όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν και πάλι με τον Λε Καρντινάλ να διαμορφώνει το τελικό 3-3.

Στα άλλα ματς, η Λοριάν του Πάνου Κατσέρη στην επιστροφή της στη Ligue 1 γνώρισε την ήττα από την Οσέρ (1-0), η Ανζέ των δέκα παικτών νίκησε την Παρί με 1-0, ενώ το Στρασβούργο επικράτησε της Μετς με το ίδιο σκορ.