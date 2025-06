Όπως ενημέρωσε επίσημα η UEFA, οι «Λιονέ» δεν θα συμμετάσχουν στο Europa League εφόσον επιβεβαιωθεί ο υποβιβασμός τους, ενώ η υπόθεση της «διπλής» ιδιοκτησίας με την Κρίσταλ Πάλας πήρε αναβολή.

Εκτός από το Europa League της νέας σεζόν συμφώνησε να μείνει η Λιόν, εάν και εφόσον επικυρωθεί ο υποβιβασμός της στη Ligue 2, εξαιτίας των χρεών που φέρεται να έχει.

Σύμφωνα με ενημέρωση της UEFA, το γαλλικό κλαμπ δέχθηκε αυτή την επιλογή, ενώ παράλληλα ο έλεγχος για το ζήτημα της «κοινής» ιδιοκτησίας Λιόν-Κρίσταλ Πάλας από τον Τζον Τέξτορ (παραιτήθηκε από τη Λιόν) αναβλήθηκε μέχρι νεοτέρας.

Η ενημέρωση της UEFA:

«Το Πρώτο Τμήμα της CFCB αποφάσισε να αναβάλει την αξιολόγηση της υπόθεσης ιδιοκτησίας πολλαπλών συλλόγων που αφορά την Ολιμπίκ Λιόν και την Κρίσταλ Πάλας.

Αυτή η αναβολή σχετίζεται με τη συμμόρφωση της Ολιμπίκ Λιόν με τη συμφωνία διακανονισμού που συνήφθη με το Πρώτο Τμήμα της CFCB για την παραβίαση των απαιτήσεων οικονομικής βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτού του διακανονισμού, η Ολιμπίκ Λιόν συμφώνησε σε αποκλεισμό από τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA για την περίοδο 2025/26, σε περίπτωση που η γαλλική αρχή (DNCG) επιβεβαιώσει τον υποβιβασμό του συλλόγου στη Ligue 2.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την υπόθεση ιδιοκτησίας πολλαπλών συλλόγων και αυτήν τη συμφωνία διακανονισμού θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω»

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Lyon have agreed to being excluded from the 2025/26 UEFA Europa League, should their relegation to Ligue 2 be fully confirmed. 🇪🇺❌



UEFA have also postponed it's assessment of the multi-club ownership case involving Lyon and Crystal Palace. pic.twitter.com/QCPWChO698