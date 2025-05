Η Paris FC σφράγισε κι επίσημα την άνοδο στη Ligue 1 και το ντέρμπι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι ήδη ιστορικό, λόγω της εξωφρενικά κοντινής απόστασης των γηπέδων τους!

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και το Παρίσι αποκτά ξανά το δικό του ντέρμπι στην κεντρική σκηνή μετά από πέντε και πλέον δεκατίες. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι πια η μόνη πρωτευουσιάνα της Ligue 1, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής (2/5) στα σαλόνια ανήκει και η Παρί... σκέτο (Paris FC), το κλαμπ που νωρίτερα μέσα στη σεζόν αγόρασε η πανίσχυρη οικογένεια Αρνό με «συμπαίκτη» τη Red Bull.

Ο γαλλικός σύλλογος σφράγισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία και φιλοδοξεί να προβάλει αντίσταση στην... κυριαρχία της Πόλης του Φωτός. Το όνομα Αρνό μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού πρόκειται για τον πλουσιότερο Γάλλο, τον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό, ή πιο... απλά, τον ιδρυτή του παγκόσμιου brand Louis Vuitton.

Η συνύπαρξη των δύο Παριζιάνων αναμένεται να δώσει ένα έξτρα... αλατοπίπερο στο γαλλικό πρωτάθλημα της νέας σεζόν και ήδη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική. Κι αυτό διότι το μεταξύ τους ντέρμπι είναι πλέον το κοντινότερο στον πλανήτη, βάσει της απόστασης των γηπέδων τους!

Η Paris FC επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά το μακρινό 1979 και θα το πραγματοποιήσει σε νέα έδρα, αφήνοντας το απαρχαιωμένο «Σεμπαστιάν Σαρλέτι» για το στάδιο «Ζαν Μπουίν». Ένα γήπεδο ράγκμπι ως επί το πλείστον, 20.000 θέσεων, το οποίο βρίσκεται... έναν δρόμο μακριά από το γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν!

Οι δύο εγκαταστάσεις απέχουν μόλις 50 μέτρα και χωρίζονται μόνο από την οδό «Claude Farrere». Οι νέοι διοικούντες την Παρί σύναψαν συμφωνία με την ομάδα ράγκμπι, Stade Francais Paris που είναι ιδιοκτήτρια του γηπέδου, ώστε να το μοιραστούν από τη σεζόν 2025/26 και τουλάχιστον για την επόμενη τετραετία, σε μια κίνηση που αναβλύζει τη φιλοδοξία και τα μεγαλόπνοα σχέδιά τους να ανταγωνιστούν την Παρί Σεν Ζερμέν σε όλα τα επίπεδα.

Paris FC have been promoted to Ligue 1.



This is how close their stadium is to future Ligue 1 rival PSG 🤏 pic.twitter.com/VNHj9iBP2I