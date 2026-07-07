Τη λύση για την άκρη του πάγκου της βρήκε η Παρί, που έδωσε τα «κλειδιά» στον άλλοτε τεχνικό της Τσέλσι, Λιάμ Ροσένιορ.

Η Παρί τα βρήκε σε όλα και ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον πρώην προπονητή της Τσέλσι, Λιάμ Ροσένιορ, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας πραγματοποίησε μία ιστορική σεζόν, επιστρέφοντας για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια στη Ligue 1 και εξασφαλίζοντας την παραμονή της, τερματίζοντας στην 11η θέση υπό τις οδηγίες του Αντουάν Κομπουαρέ.

Παρότι η διοίκηση επιθυμούσε αρχικά να συνεχίσει τη συνεργασία με τον έμπειρο Γάλλο τεχνικό, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Για αυτό οι άνθρωποι της Παρί κινήθηκαν άμεσα κοιτάζοντας την επόμενη μέρα για την ομάδα, αναζητώντας έναν προπονητή που θα μπορέσει να εξελίξει τον σύλλογο.

Έτσι η Παρί έδωσε τα χέρια με τον Λιάμ Ροσένιορ ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Ο 41χρονος Άγγλος προπονητής προέρχεται από εξαιρετική χρονιά στον πάγκο του Στρασβούργου και βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μετά από τις 104 μέρες που πέρασε στο τιμόνι των Μπλε.