Σύμφωνα με ρεπορτάζ η Παρί έχει βρει τη λύση για την άκρη του πάγκου της στον πρώην τεχνικό της Τσέλσι, τον Ροσένιορ!

Η ομάδα του Παρισιού την σεζόν που μας πέρασε ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα μεγάλα... σαλόνια του γαλλικού πρωταθλήματος και έχει βάλει πλώρη για κάτι ακόμη μεγαλύτερο τη νέα σεζόν. Στη παρθενική της σεζόν στη Ligue 1 τερμάτισε στην 11η θέση υπό τις οδηγίες του Αντουάν Κομπουαρέ, όμως πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα και έχει βρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του του Λιάμ Ροσένιορ.

Αναλυτικότερα η παραμονή του Κομπουαρέ στον πάγκο μοιάζει πολύ δύσκολη υπόθεση παρόλο που η ομάδα ήθελε αρχικά να συνεχιστεί η συνεργασία, όμως οι συζητήσεις δεν οδήγησαν κάπου και το σενάριο αυτό απομακρύνθηκε. Έτσι και χωρίς να χάσουν χρόνο μετά από αυτό το «ναυάγιο» η ομάδα θέλησε να βρει τον αντικαταστάτη που θα του δώσει τα «κλειδιά» σε κάποιον που θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα με φόντο φυσικά μια ακόμη καλύτερη πορεία τη νέα σεζόν.

Πρώτη επιλογή ήταν ο Μπρούνο Ζενεσιό, όμως ούτε με εκεινον προχώρησε η συμφωνία και τελικά σύμφωνα με ρεπορτάζ τα βρήκαν σε όλα με τον Λιάμ Ροσένιορπου είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις από τη σεζόν που πέρασε έχοντας τα ηνία της Στρασβούργο.

🚨🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Ligue1 |



🔐 Liam Rosenior a donné son accord pour rejoindre le PFC



❗️Comme révélé sur @footmercato mi-juin, il était la priorité de Marco Neppe



⏳️ Les deux parties doivent desormais peaufiner les derniers détails https://t.co/jXzCSHPA6J pic.twitter.com/vqPX7YqM4Q June 29, 2026

Έτσι η ομάδα που θα διαθέσει 50 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές είναι μια «ανάσα» από τον ξανά φέρει στο γαλλικό πρωτάθλημα και αυτός να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μετά από τις 104 μέρες που πέρασε στο τιμόνι της Τσέλσι.