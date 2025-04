Έκλεισε για τρία χρόνια στη Μονακό ο Άγγλος αμυντικός Έρικ Ντάιερ. Αποχωρεί το καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Μπάγερν

Μετά από 1,5 χρόνο φαίνεται πως κλείνει ο κύκλος του Άγγλου αμυντικού Έρικ Ντάιερ στην Μπάγερν. Ο 31χρόνος οπισθοφύλακας σύμφωνα με τον Fabrizio Romano θα αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος από τον γερμανικό σύλλογο και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Μονακό

Την φετινή σεζόν με την Μπάγερν έχει καταγράψει 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα έχει βρει δίχτυα δυο φόρες και έχει μοιράσει και μία ασσιστ.

🚨 More on Eric Dier and AS Monaco.



Deal already agreed, also all documents already SEALED and it’s all done for the English centre back to join AS Monaco.



Dier will leave Bayern as free agent and sign a three year deal at Monaco, until June 2028.



Here we go, confirmed. 🇲🇨 pic.twitter.com/XSKXfd2Ukn