Απίστευτο: Ο Μπαπέ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και πήγε να κάτσει στην εξέδρα με τη μαμά του (vid)

Τρομερά πράγματα στο παιχνίδι της Μονακό με την Παρί Σεν Ζερμέν καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο και πήγε να κάτσει στην εξέδρα με τη μαμά του.

Το σίριαλ μεταξύ του Κιλιάν Μπαπέ και της Ρεάλ Μαδρίτης φτάνει στο τέλος της, με τον Γάλλο αστέρα να είναι έτοιμος το ερχόμενο καλοκαίρι να ντυθεί με τη φανέλα της.

Ωστόσο μέχρι τότε είναι μέλος της Παρί Σεν Ζερμέν όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι ενέργειες του δεν θα τραβούν τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου.

🇫🇷🔄 Kylian Mbappé was taken off for PSG in 46th minute...



For the 2nd half, he went to the stands to sit with his family , whilst also greeting AS Monaco fans. ❤️🏟️ pic.twitter.com/jTfNyGJ6Cc