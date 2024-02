Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μετακίνηση του Κίλιαν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην τελική ευθεία με τις δύο πλευρές να διαπραγματεύονται τις τελευταίες λεπτομέρειες για να «σφραγίσουν» το μεγάλο deal.

Φαίνεται πως η μεγάλη υπόθεση του Κίλιαν Μπαπέ φτάνει στο φινάλε της. Αν και το συγκεκριμένο θέμα έχει προσφέρει αμέτρητες ανατροπές, αυτή τη φορά όλα δείχνουν πως η... σαπουνόπερα θα λάβει τέλος και ο Γάλλος σούπερ σταρ θα γίνει κάτοικος Μαδρίτης.

Σύμφωνα με νέα ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στο οριστικό deal. Για την ακρίβεια, Μπαπέ και Ρεάλ τα έχουν βρει στα πιο σημαντικά σημεία και πλέον απομένουν οι λεπτομέρειες για να υπογράψουν τη μεγάλη συμφωνία.

⏳⚪️ Kylian Mbappé, finalising details of his move to Real Madrid valid from July 1.



Image rights, huge signing fee… and then the fixed salary to be in line with stars like Vini Jr and Bellingham. pic.twitter.com/yv2VFCkYgO