Νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του βγήκε ο Σέρχιο Ρίκο, ο οποίος ανάρρωσε πλήρως από το ανεύρυσμα και ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα γάντια της Παρί.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Σέρχιο Ρίκο σε αγωνιστικούς ρυθμούς βρίσκεται στην τελική ευθεία! Ο Ισπανός τερματοφύλακας είχε αποκαλύψει πως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε όταν ξύπνησε από το κώμα ήταν το ποδόσφαιρο και δεν φαίνεται πως... αστειευόταν.

Σύμφωνα με το «Athletic» ο Ισπανός γκολκίπερ έχει αναρρώσει πλήρως από το ανεύρυσμα που υπέστη μετά από το φρικτό ατύχημα με άλογα πίσω στον Μάιο του 2023 και ετοιμάζεται να επιστρέψει για πρώτη φορά στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν μετά από εννιά μήνες!

Το μόνο που απομένει είναι η τελική άδεια από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει απλώς το τυπικό σκέλος της υπόθεσης. Κάπως έτσι ο Σέρχιο Ρίκο βγαίνει νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής και της καριέρας του, φορώντας ξανά γάντια για να υπερασπιστεί την εστία της Παρί.

Ο Σέρχιο Ρίκο είχε συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όταν ένα ταξίδι του στην Ανδαλουσία και μια βόλτα με άλογα μετατράπηκε σε εφιάλτη! Ένα χτύπημα που δέχθηκε από άλογο τον έστειλε για μέρες σε κώμα, όμως στις 19 Ιουνίου κατάφερε να επανέλθει.

Έκτοτε η κατάσταση της υγείας του πήρε την ανιούσα και μερικούς μήνες αργότερα ο Ισπανός ετοιμάζεται να πάρει το πράσινο φως για να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

