Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Κορίνθιανς για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Μοσκάρντο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να κλείσει τον Γκαμπριέλ Μοσκάρντο, τον οποίο κυνηγάει εδώ και καιρό να τον αρπάξει από τα χέρια της Τσέλσι, που επίσης ενδιαφέρθηκε έντονα.

🚨🔴🔵 Gabriel Moscardo to PSG, here we go! Understand verbal agreement with Corinthians has been reached for €20m fixed fee.



Package also includes €2m add-ons.



Moscardo will travel to Paris as soon as clubs sign the formal agreement.



🇧🇷 Beraldo & Moscardo to PSG, done. pic.twitter.com/ClYaPPXRh4