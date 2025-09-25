Χακίμι για την υπόθεση βιασμού: «Το να διαβάζουν τα παιδιά μου ψέματα για τον πατέρα τους δεν είναι καθόλου ευχάριστο»

Ο Ασράφ Χακίμι μίλησε για την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση βιασμού όπου εμπλέκεται, αλλά και τον αντίκτυπο που αυτό το σκάνδαλο έχει στην οικογένειά του.

Τον περασμένο Αύγουστο, η εισαγγελία της Ναντέρ ζήτησε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του Ασράφ Χακίμι για τον βιασμό μίας 24χρονης, η οποία τον είχε καταγγείλει το 2023.

Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως και 15 χρόνων εφόσον κριθεί ένοχος, την ώρα που διατρανώνει την αθωότητά του. Ο ίδιος επιμένει πως έχει εξαπατηθεί, κάτι το οποίο επανέλαβε και σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Clique.

Ο 26χρονος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον αντίκτυπο που έχει αυτή η υπόθεση στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στα παιδιά του που στο μέλλον θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει γύρω από αυτό το σκάνδαλο.

« Tout est faux. Ils ont sali mon image et fait du mal à ma famille. C'est la pire chose qui me soit arrivée. »



Achraf Hakimi s'est livré sans détour sur l'accusation de viol dont il a fait l'objet en 2023 et pour lequel un procès a été demandé. 🗣️🇲🇦 pic.twitter.com/KBabFyFWBQ September 24, 2025

«Το να διαβάζουν τα παιδιά μου ψέματα για τον πατέρα τους δεν είναι καθόλου ευχάριστο, δεν το εύχομαι σε κανέναν αυτό»

«Κανείς δεν μου είχε προκαλέσει τόσο κακό μέχρι τώρα. Για μένα ήταν δύσκολο και παραμένει δύσκολο. Γιατί όταν γράφεται ψέμα μετά το άλλο, πονάει, κυρίως για την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου είναι ακόμα μικρά. Δεν ξέρουν από ίντερνετ και δεν μπορούν να διαβάσουν. Αλλά κάποια μέρα θα μεγαλώσουν και θα δουν τέτοια πράγματα.

Και για μένα, το να διαβάζουν ψέματα για τον πατέρα τους δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δεν το εύχομαι σε κανέναν αυτό. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, πολλοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Αν δεν έχεις σωστούς ανθρώπους δίπλα σου, μπορεί να σου συμβούν τέτοια πράγματα.

Μετά από όσα έγιναν, άλλαξα πολλά στη ζωή μου και έκοψα αρκετές σχέσεις. Πλέον, ο στενός μου κύκλος είναι πολύ μικρός και δεν αφήνω εύκολα κανέναν να μπει μέσα σε αυτόν», είπε χαρακτηριστικά ο Μαροκινός άσος της Παρί.