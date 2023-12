Ο Μπεράλντο της Σάο Πάολο αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή της Παρί, ενόψει του μεταγραφικού παζαριού του Γενάρη.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Λούκας Μπεράλντο, με τον 20χρονο στόπερ να αποχωρεί από τη Σάο Πάολο, με στόχο να «κυνηγήσει» το ποδοσφαιρικό του όνειρο στη Γηραιά Ήπειρο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα στους Παριζιάνους και τη βραζιλιάνικη ομάδα για την αγορά του Μπεράλντο. Ο 20χρονος Βραζιλιάνος στόπερ αναμένεται να κοστίσει στην Παρί το ποσό των 20 εκατ. ευρώ και απομένουν πλέον οι λεπτομέρειες για την ανακοίνωσή του.

Ο Μπεράλντο είναι διεθνής με την Κ-20 με τη Σελεσάο αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Σάο Πάολο, ενώ μετράει ήδη 52 εμφανίσεις με ένα γκολ με την πρώτη ομάδα. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στη χώρα της σάμπα και στην Παρί πιστεύουν πως μπορεί να εξελιχθεί και να καθιερωθεί στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

