Οπαδός της Μαρσέιγ που συμμετείχε στην επίθεση του πούλμαν της Λυών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

Ένοχος κρίθηκε ο οπαδός της Μαρσέιγ, Τoμάς Σ., που ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες για την επίθεση στο πούλμαν της Λυών που κατευθυνόταν στο «Βελοντρόμ» στις 29 Οκτωβρίου. Ο 22χρονος καταδικάστηκε σε τετράμηνη φυλάκιση με αναστολή και τρία χρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

Ο νεαρός είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας της Μαρσέιγ από τα 12 του χρόνια και πρώτη φορά είχε μπλεξίματα με τις αρχές. Ο Τομάς υποστήριξε πως δέχθηκε μια πέτρα στο πόδι από οπαδούς των Λιονέ και την την πέταξε πίσω, χωρίς να χτυπήσει κάποιον.

Θυμίζουμε πως κατά αυτή την επίθεση είχε τραυματιστεί ο προπονητής της Λυών, Φάμπιο Γκρόσο και το ντέρμπι αναβλήθηκε.

