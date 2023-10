Σε εννέα συλλήψεις οπαδών της Μαρσέιγ πρωχώρησαν οι γαλλικές αρχές, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο πούλμαν της Λυών.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη συλλάβει εννέα οπαδούς της Μαρσέιγ για τα επεισόδια στο πούλμαν της Λιόν που πήγαινε στο «Βελοντρόμ» και προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό του προπονητή της ομάδας, Φάμπιο Γκρόσο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε επίσης και ο άμεσος συνεργάτης του, Ραφαέλε Λόνγκο, καθώς και πέντε αστυνομικοί. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς στην επίθεση εμπλέκεται μεγαλύτερος αριθμός από τους συλληφθέντες. Εξετάζονται video από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και περαστικούς, που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση περισσότερων δραστών.

French police have detained nine people and are searching for other suspects after a violent attack on buses carrying the Lyon soccer team and fans left coach Fabio Grosso with a head injury and forced the postponement of its game at Marseille, the... https://t.co/0sVygnwf3d