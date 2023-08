Αλ Κελαϊφί: «Ο Μπαπέ είναι παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν»

Ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σε δηλώσεις του στο RMC μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League αναφέρθηκε στο μέλλον του Παρί Σεν Ζερμέν και στο ενδεχόμενο ανανέωσης.

Η άμμος στην κλεψύδρα της θερινής μεταγραφικής περίοδο στερεύει και η στιγμή της αλήθειας για το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ πλησιάζει. Οι φήμες για πιθανή κίνηση της Ρεάλ Μαδρίτης για το «κόλπο γκρόσο» την τελευταία μέρα των μεταγραφών είναι πολλές και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν.

Ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, μίλησε στο RMC μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το θέμα του Γάλλου σούπερ σταρ. «Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι παίκτης της Παρί. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις μαζί του, είναι ένας υπέροχος παίκτης, άνθρωπος και επαγγελματίας. Έχουμε συζητήσει με την υπόλοιπη οικογένειά του», ξεκαθάρισε.

Όσον αφορά για ενδεχόμενη ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο επιθετικό είπε: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό», ενώ για την τελευταία μέρα των μεταγραφών ανέφερε: «Υπάρχουν περισσότερες από 24 ώρες για τη μεταγραφική περίοδο. Θα δουλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Αν μπορούμε, γιατί όχι. Διαφορετικά, είμαστε έτοιμοι, είμαστε καλά»

Nasser Al Khelaifi on Mbappé: “We have had very good discussions with Kylian, he's a magnificent player, as a person and as a professional”, told RMC 🔴🔵



“We've had discussions with the rest of his family. New deal? I don’t want to talk about that. Mbappé is PSG player”. pic.twitter.com/QCLXAfsP5R