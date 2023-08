Οι απειλές της Παρί Σεν Ζερμέν προς τον Μπαπέ πλέον γίνονται πράξεις, με το κλαμπ να αφαιρεί τη γιγαντοαφίσα του από το «Παρκ Ντε Πρενς» αλλά και τις φανέλες του από την επίσημη μπουτίκ!

Όλο και πιο πιθανή μοιάζει η αποχώρηση του Κιλιάν Μπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Οι Παριζιάνοι άλλωστε έχουν ξεκαθαρίσει στον... άλλοτε αστέρα τους πως δεν τον υπολογίζουν για τη νέα σεζόν και πλέον προχωρούν σε έμπρακτες κινήσεις για να το αποδείξουν!

Συγκεκριμένα ένα συνεργείο ανέλαβε να αφαιρέσει τη γιγαντοαφίσα με το πρόσωπο του Μπαπέ που κοσμούσε το «Παρκ Ντε Πρενς», σε μια σαφή δήλωση προθέσεων από τους ανθρώπους της ομάδας.

Την ίδια στιγμή οι φανέλες του αλλά και οι αφίσες που κοσμούσαν τον χώρο εξαφανίστηκαν από την επίσημη μπουτίκ του κλαμπ, πυροδοτώντας ακόμα περισσότερο τα σενάρια που τον θέλουν πολύ σύντομα να φεύγει από το Παρίσι.

Σύμφωνα πάντως με τα γαλλικά Μέσα ο Μπαπέ θα δεχθεί να φύγει από την Παρί μόνο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν προτίθεται να μπει στον... χορό των εξελίξεων πριν από τις 15 Αυγούστου.

PSG appear to be removing the poster of Kylian Mbappé outside of their stadium, the Parc des Princes.



👀🍿 pic.twitter.com/yTj9uoMhTh