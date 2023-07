Ο Σέρβος επιθετικός της Γιουβέντους βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τους οργανωμένους οπαδούς των Παριζιάνων να αντιδρούν έντονα στην πιθανότητα της απόκτησής του λόγω της χειρονομίας με τα τρία υψωμένα δάχτυλα.

Το καλοκαίρι της Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε τα έχει όλα. Με τον Κιλιάν Μπαπέ να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα για μια ακόμη αγορά, η γαλλική ομάδα προσπαθεί να κινηθεί με έξυπνο τρόπο για να συνεχίσει την ενίσχυση του ρόστερ της και μια από τις θέσεις που χρειάζεται φρέσκο «αίμα» είναι αυτή του σέντερ φορ. Το όνομα που έχει ακουστεί έντονα για την PSG είναι αυτό του Σέρβου επιθετικού της Γιουβέντους Ντούσαν Βλάχοβιτς που προοδευτικά αρχίζει να κερδίζει έδαφος στο Παρίσι.

Πριν όμως γίνει επίσημο, κάποιοι ultras της παριζιάνικης ομάδας έβγαλαν μια φωτογραφία έξω από το Parc des Princes, στέλνοντας στον Σέρβο ένα απειλητικό μήνυμα: «Αν έρθεις, θα σου κόψουμε και τα τρία σου δάχτυλα».

Το μήνυμα αυτό αναφέρεται στα τρία δάχτυλα που έδειχνε ο Βλάχοβιτς όταν έπαιζε με τη Σερβία φορώντας μια φανέλα που έδειχνε το Κοσσυφοπέδιο ως μέρος του σερβικού χάρτη και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πολλές ερμηνείες ή και συμβουλισμούς. Τα τρία υψωμένα δάχτυλα θεωρείται σέρβικος χαιρετισμός που αρχικά εξέφραζε την Αγία Τριάδα και σήμερα χρησιμοποιείται περισσότερο σαν νεύμα, συνήθως συνοδεύεται από μια σερβική σημαία και συχνά συμβολίζει τον σερβικό εθνικισμό.

Serbian player that plays for @juventusfc , Dusan #Vlahovic used to say “no to war” in a press conference, but in the other hand he used to wear a T-shirt of #Serbia ’s map including #Kosovo 🇽🇰 by showing three fingers that’s represents Kosovo’s genocide during war in 1999. #Shame pic.twitter.com/0I1HJWnmuf

🚨🤯 PSG Ultras’s message to Vlahovic :



“You come to Paris, we cut your three fingers off!“



This is because of a past “incident" where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory“. pic.twitter.com/zpL9bwQhEp