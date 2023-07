Ο Τσάβι Σίμονς επιστρέφει στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Τσάβι Σίμονς έφυγε από το προπονητικό κέντρο της PSV στην Αυστρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Γάλλοι έκαναν χρήση της οψιόν επαναγοράς των 6 εκατ. ευρώ.

Η PSV έκανε την έκπληξη το περασμένο καλοκαίρι, κάνοντας δικό της τον 29χρονο Τσάβι Σίμονς το παιδί-θαύμα της Παρί Σεν Ζερμέν. Αργότερα ανακοινώθηκε ότι η PSG είχε τη δυνατότητα να φέρει τον Σίμονς πίσω στο Παρίσι μέσω ρήτρας επαναγοράς μέχρι τα μέσα του 2024.

Αφού η PSG είχε ανακοινώσει ότι ήθελε να αναλάβει ξανά τον Σίμονς, εναπόκειτο στον ίδιο τον διεθνή Πορτογάλο να αποφασίσει αν ήθελε να φύγει από την Αϊντχόφεν μετά από ένα χρόνο και φαίνεται πως ο νεαρός επέλεξε την επιστροφή στη Γαλλία, προς μεγάλη απογοήτευση του ολλανδικού συλλόγου.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο ταλαντούχος επιθετικός αποχώρησε από το προπονητικό camp της Αϊντχόφεν για να υπογράψει με την Παρί Σεν Ζερμέν που ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς 6 εκατομμυρίων.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος σημειώνει πως για την περίπτωσή του υπάρχουν δύο πιθανές διαδρομές. Εάν ο Μπαπέ ή ο Νεϊμάρ φύγουν, ο Τσάβι θα μείνει στην ομάδα. Εάν παραμείνουν και οι δύο, θα πάει σε άλλο σύλλογο ως δανεικός.

Υπενθυμίζουμε ότι με τη φανέλα της PSV είχε 49 συμμετοχές, σκόραρε 19 φορές και έδωσε 9 ασίστ.

