Η Γαλατάσαραϊ ήθελε πολύ να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον Μάουρο Ικάρντι και η «Parisien» αναφέρει πως θα το καταφέρει, καθώς συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν στα 10 εκατ. ευρώ.

Μετά τον Νικολό Τζανιόλο τον περασμένο Φεβρουάριο, η Γαλατασαράι ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή, κάνοντας μόνιμο κάτοικο Πόλης τον Μάουρο Ικάρντι.

Ο Αργεντινός στράικερ, ο οποίος αγωνίστηκε στην «Τσιμ Μπομ» ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν και διέπρεψε με 23 γκολ σε 25 ματς (συν οκτώ ασίστ), όπως αναφέρει η «Parisien» αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, καθώς οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε προφορική συμφωνία για τη μετακίνησή του αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ και το μόνο που απομένει είναι να σταλούν τα απαραίτητα έγγραφα από τη μεριά των Παριζιάνων.

