Ο Αργεντινός επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν ως δανεικός στη Γαλατασαράι και σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, δύο ομάδες της Σαουδικής Αραβίας διεκδικούν την υπογραφή του!

Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να αναζητά νέα αστέρια ανάμεσα στους σπουδαίους Ευρωπαίους παίκτες. Μετά τις αφίξεις των Μπενζεμά, Μεντί, Κουλιμπαλί μεταξύ άλλων, οι ομάδες της ασιατικής χώρας συνεχίζουν να σκανάρουν την αγορά για νέες προσθήκες με στόχο την βελτίωση του επιπέδου ολόκληρου του πρωταθλήματος.

Τώρα, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, η Αλ Σαμπάμπ και η Αλ Τααβόν βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Μάουρο Ικάρντι και την Παρί Σεν Ζερμέν για να κάνουν δικό τους τον Αργεντινό επιθετικό.

Ο Ικάρντι κατάφερε να δώσει ξανά «πνοή» στην ποδοσφαιρική του καριέρα . Το περασμένο καλοκαίρι, αφού έμαθε ότι ο Γκαλτιέ δεν θα τον είχε ενεργά στην PSG τη σεζόν 2022/23, ήρθε σε αμοιβαία συμφωνία με τον γαλλικό σύλλογο, αποφάσισε ότι η καλύτερη επιλογή ήταν ένας δανεισμός στην Κωνσταντινούπολη και τη Γαλατασαράι.

Ο επιθετικός έφτασε στην Τουρκία το περασμένο καλοκαίρι, σε ηλικία 29 ετών και σε περίεργη κατάσταση. Δεν μπορούσε να βρει λεπτά συμμετοχής, ενώ έβλεπε τις τελευταίες του ευκαιρίες να λάμψει να εξαντλούνται, αλλά η Κωνσταντινούπολη ήταν μια ανάσα.

Ο Ικάρντι σκόραρε 22 φορές και μοίρασε 7 ασίστ στην τουρκική Süper Lig, όντας ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Τώρα, το μέλλον του ανοίγει μια νέα ευκαιρία...

🚨💥 Mauro #Icardi is close to land in 🇸🇦.



🗣️ #AlShabab and #AlTaawon are in talks with the player and #PSG.



🔥 Both negotiations are well addressed: evolving situation. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/VRagVsSTF3