Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε αποκλειστικά στην ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport» ξεκαθαρίζοντας ότι ενημέρωσε μόνο ότι «δεν θα ενεργοποιήσω την οψιόν του επιπλέον έτους (μέχρι το 2025)» και ότι «είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω για έναν ακόμη χρόνο» στην Παρί.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε αποκλειστικά στην «La Gazzetta dello Sport», λίγο αφότου ενημέρωσε την Παρί Σεν Ζερμέν ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του γεγονός που έφερε την αντίδραση των Παριζιάνων, πυροδότησε αμέτρητα ρεπορτάζ στα media παγκοσμίως και ανάγκασε τον ίδιο να απαντήσει στα social media σε είδηση της Le Parisien η οποία ενημέρωνε για την επιθυμία του να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι: «Ψέματα. Όλο και μεγαλύτερα. Έχω ήδη πει ότι θα συνεχίσω την επόμενη σεζόν στην PSG, όπου είμαι πολύ χαρούμενος».

«Οι αλήθειες του Μπαπέ: Θέλω να κερδίζω, αλλά στην PSG υπάρχουν ελλείψεις», τιτλοφορεί η ιταλική εφημερίδα την συνέντευξη με τον Γάλλο επιθετικό.

«Δεν είπα ότι θέλω να πωληθώ στη Ρεάλ Μαδρίτης ή ότι θέλω να φύγω, απλά ότι δεν θα ενεργοποιήσω την οψιόν για ένα επιπλέον έτος (μέχρι το 2025). Με την PSG δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για ανανέωση και είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω για έναν ακόμη χρόνο» εξηγεί ο Μπαπέ στον Alessandro Grandesso.

