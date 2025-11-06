Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Τσουαμένι, χάνει τον Ολυμπιακό
Πρόβλημα προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ήττα από την Λίβερπουλ στο Champions League. Πέρα από το αρνητικό αποτέλεσμα, η Βασίλισσα δέχθηκε πλήγμα με τον τραυματισμό του Ορελιέν Τσουαμενί.
Ο 25χρονος Γάλλος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι απέναντι στους Reds, ωστόσο προς το φινάλε της αναμέτρησης ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι. Τον τραυματισμό του επιβεβαίωσε η Ρεάλ με επίσημη ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι η ανάρρωσή του βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Τσουαμενί αναμένεται να μείνει εκτός πλάνων για τον Τσάμπι Αλόνσο για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου (22:00) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.
Parte médico de Tchouameni.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 6, 2025
Ο Τσουαμενί είναι βασικό «γρανάζι» της φετινής μηχανής του Αλόνσο έχοντας αγωνιστεί σε 15 ματς εκ των οποίων μόλις στο ένα δεν ξεκίνησε βασικός.
